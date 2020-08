Rennstrategie: Max Verstappen und das Ass im Ärmel

Was hecken Max Verstappen und sein Team aus

​Der Jubiläums-GP der Formel 1 in Silverstone könnte ein echter Leckerbissen werden. Denn warmes Wetter und weiche Pirelli-Reifen eröffnen ungewöhnliche Lösungswege. Max Verstappen hat ein Ass im Ärmel.

Hin und wieder kommt selbst Pirelli-Rennchef Mario Isola ins Staunen. «Das Abschlusstraining zum Jubiläums-GP der Formel 1 verlief aussergewöhnlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, wer sich je mit dem harten Reifen für die schnellsten Zehn qualifziert hat, aber Max Verstappen hat das geschafft.»

Das Ass im Ärmel des Niederländers: Durch diese Reifenwahl haben er und seine Rennstrategen erheblich grösseren Spielraum. Mario Isola weiss: «Er ist der einzige Fahrer, der trotz viel Sprit an Bord lange auf der Bahn bleiben kann. Aber das ist nicht das einzige Ungewöhnliche: Wir haben in der Quali erlebt, wie die Mercedes die Ränge 1 und 2 nicht auf dem weichen Reifen herausgefahren haben, sondern auf dem mittelharten.»

Gemäss Pirelli sehen die schnellsten zwei Rennstrategien so aus: Start auf mittelhart, Wechsel nach 15 Runden erneut auf mittelhart, nach einem gleich langen Einsatz von rund 15 Runden dann Wechse auf den harten Reifen, und damit ab ins Ziel (Renndistanz: 52 Runden).

Fast gleich schnell: Start auf mittelhart, Wechsel nach 12 Runden auf hart, die bleiben 20 Runden lang am Wagen, Wechsel in Runde 32 erneut auf hart.



Max Verstappen und Red Bull Racing könnten so vorgehen: Start auf hart, Wechsel nach 23 Runden auf hart, kurz vor dem Ziel weiche Pirelli abholen und damit ins Ziel sprinten.





Qualifying, Silverstone 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,154 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,063 sec

3. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +0,982

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,022

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,143

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,274

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,380

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,460

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,515

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,624

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,924

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,929

13. Romain Grosjean (F), Haas, +2,100

14. Esteban Ocon* (F), Renault, +1,857

15. George Russell (GB), Williams, +2,301

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,728

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,082

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,276

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,279

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,339



*Strafversetzung um 3 Positionen wegen Behinderung von George Russell





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung