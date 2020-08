Max Verstappen: «Ich folge Mercedes nicht wie Oma»

Max Verstappen erobert für Red Bull Racing-Honda einen Sieg der Strategie: Der Speed von Max und eine clevere Wahl führt zum ersten Saisonerfolg von RRB und zum neunten GP-Triumph Verstappen.

Max Verstappen und die Rennstrategen von Red Bull Racing haben alles richtig gemacht: Erster Saisonsieg für den Rennstall mit Sitz in Milton Keynes, ausgerechnet beim Heimrennen in England, erster Erfolg von Max Verstappen auf der Traditionsrennstrecke Silverstone, sein vierter Podestplatz in Folge 2020, sein neunter GP-Sieg insgesamt, der ersten Sieg von RBR in Silverstone seit Mark Webber 2012.

Verstappen war als einziger Fahrer aus den Top-Ten mit dem harten Reifen losgefahren und setzte die Strategie von Hannah Schmitz und ihren Kollegen perfekt um. Er blieb zu Beginn in der Nähe der Mercedes, dann rückte er dank besserem Reifen-Management näher, und als ihn sein Renningenieur daran erinnerte, Tempo zu dosieren, maulte Max: «Das ist unsere Chance, und ich werde den Mercedes nicht folgen wie eine Oma!»

Nein, grossmütterlich war der Speed von Verstappen wahrlich nicht. Er konnte die Qualitäten seines Red Bull Racing-Renners ideal umsetzen, während die Mercedes-Fahrer mit Blasen werfenden Walzen kämpften.

Verstappen blieb lange draussen, aber auch dann ging Red Bull Racing mutig vor: Nach dem ersten Einsatz harter Reifen für 26 Runden blieben die mittelharten Walzen nur für sechs Runden am Wagen, dann stand Max schon wieder an der Box, um sich nochmals harte Pirelli abzuholen.



Max nach dem Rennen: «Ganz ehrlich – das habe ich nicht kommen sehen. Aber meine Reifen hielten prima, überhaupt hatte ich eigentlich keine Probleme mit den Walzen.»



«Ich hatte noch reichlich Speed im Wagen, um notfalls zulegen zu können. Alles hat perfekt funktioniert, dank Hannah und ihren Kollegen mit ihrer tollen Strategie und dank des ganzen Teams, das mir einen fantastischen Rennwagen gegeben hat.»



Und wie war das nun mit dem Oma-Funkspruch? Max lacht: «Es ist halt so, dass wir bislang nicht oft die Gelegenheit erhalten haben, Mercedes herauszufordern, also wollte ich reinhauen.»



In dieser Form ist mit Red Bull Racing-Honda auch in Barcelona zu rechnen, wo wieder mit härteren Reifen gefahren wird, aber – entscheidend – unter vielleicht ähnlich warmen Bedingungen wie an diesem Tag in Silverstone.





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde