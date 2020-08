Sergio Pérez: Nach Corona zu 99 Prozent in Barcelona

​Racing Point-Teamchef Otmar Szafnauer ist überzeugt davon, dass der Mexikaner Sergio Pérez in Spanien wieder antreten kann. «Zu 99 Prozent fährt Checo in Barcelona.» Eine Garanie aber gibt es nicht.

Der an Corona erkrankte Sergio Pérez musste auch auf den Start zum zweiten Silvestone-GP verzichten: Ein Test am Donnerstag ergab eine so hohe Virenmenge, dass die weitere Isolation unumgänglich war. Nico Hülkenberg setzte sich in den Rennwagen des Mexikaners und stellte den Pink-Panther auf den dritten Startplatz. Dennoch ist Racing Point-Teamchef Otmar Szafnauer davon überzeugt, dass Pérez beim kommenden Spanien-GP sein Comeback geben kann.

Szafnauer in England: «Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass Sergio in Spanien fahren wird. Die Tests zeigen, dass sich die Anzahl Viren mehr und mehr verringern, und dieser Verlauf ist gleichmässig. Anfang der kommenden Woche wird sein Test negativ ausfallen, daher sollte er in Barcelona wieder einsteigen können.»

Aber auch der in Rumänien geborene US-Amerikaner weiss: Eine Garantie gibt es nicht. Szafnauer weiter: «Uns war klar, dass es knapp werden würde, um Pérez schon am zweiten Silverstone-Wochenende einzusetzen. Corona ist noch immer ein Virus, von welchem wir wenig wissen. Die Experten sagten uns – Checo kann nach einer Woche negativ getestet werden; aber es gibt auch Menschen, die nach vier Wochen noch immer positiv sind.»



Was bereits feststeht: Sollte etwas mit Pérez in Spanien schiefgehen, käme Nico Hülkenberg zum dritten Einsatz.