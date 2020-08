Max Verstappen (3.): «Longruns sind ermutigend»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen blieb am Trainingsfreitag in Barcelona auf einer schnellen Runde deutlich langsamer als die Mercedes-Konkurrenten. Sein Renntempo fiel jedoch erfreulich aus, wie er hinterher betonte.

In beiden Freitagstrainings auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya setzte sich Max Verstappen als erster Verfolger der überlegenen Mercedes-Stars in Szene. Der Niederländer belegte zwei Mal den dritten Platz und verkürzte seinen Rückstand auf die Spitze von 0,939 auf 0,821 sec.

Auf die Pole zum sechsten Kräftemessen macht sich der 22-Jährige angesichts des deutlichen Vorsprungs von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas keine allzu grossen Hoffnungen. «Ich denke nicht, dass wir im Qualifying triumphieren werden, denn Mercedes ist hier wirklich schnell unterwegs», erklärt er gewohnt offen.

Doch mit Blick auf seine Performance im Renntrimm bleibt Verstappen zuversichtlich: «Heute war die Performance des Autos ziemlich okay, auf einer Runde fehlt uns im Vergleich zu Mercedes zwar noch sehr viel, aber insgesamt war es ein positiver Tag», fasste er zusammen. «Speziell auf den Longruns fühlte sich das Auto gut an, das ist ermutigend.»

«Wer weiss, was im Rennen passieren wird, ich hatte auf jeden Fall ein gutes Gefühl», macht sich Verstappen Mut. «Mal schauen, ob sich das Auto auch am Sonntag so gut anfühlen wird», fügte er eilends an.

Sein Teamkollege Alexander Albon, der deutlich mehr Mühe als der aktuelle WM-Zweite bekundete, belegte in der ersten Session den achten Platz und im zweiten Training Rang 13. Am Ende des Tages blieb er 1,6 sec über der FP2-Bestzeit von Hamilton.

«Am Morgen lief es gut, aber am Nachmittag dann nicht mehr so sehr», seufzte der junge Rennfahrer aus London. «Wir haben ein paar Sachen ausprobiert, die nicht in die gewünschte Richtung geführt haben. Aber wir haben im Vergleich zum letzten Wochenende einen Fortschritt erzielt, ich glaube nur, dass die Mercedes hier sehr schnell sind.»

2. Training, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,883 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,287 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,821

4. Daniel Ricciardo (A), Renault, +0,985

5. Romain Grosjean (F), Haas, +1,250

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,264

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,331

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,410

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,420

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,429

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,474

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,521

13. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,608

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,623

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,759

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,017

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,081

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,272

20. George Russell (GB), Williams, +2,508