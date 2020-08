Williams-Team verkauft: Zukunft langfristig gesichert

Das Williams-Team hat einen neuen Besitzer: Die amerikanische Investmentgesellschaft Dorilton Capital hat den Rennstall übernommen. Damit wird ein neues Kapitel in der Team-Geschichte aufgeschlagen.

Dass Claire Williams das von ihrem Vater Frank gegründete Williams-Team verkaufen musste, um das Überleben des Traditionsrennstalls zu sichern, ist kein Geheimnis. Seit Ende Mai arbeitete man hinter den Kulissen an der strategischen Neuausrichtung der Truppe. Mit Erfolg, wie sich jetzt zeigt.

Denn nun hat die US-Investmentgesellschaft Dorilton Capital den Rennstall übernommen, wie das Team mitteilt. Die Amerikaner steigen mit einer langfristigen Strategie ein, die zum Ziel hat, Williams wieder konkurrenzfähiger werden zu lassen, heisst es im entsprechenden Schreiben. Dabei soll die Identität des bisher familiengeführten Rennstalls nicht verändert werden, am Namen und Standort soll sich durch die Übernahme nichts ändern.

Der Verkauf markiere den Anfang einer aufregenden neuen Ära, sind die Briten deshalb überzeugt. Claire Williams freut sich: «Wir sind zu einem Abschluss gekommen und freuen uns, dass Dorilton die neuen Eigentümer des Teams sind. Als wir den Prozess der strategischen Neuausrichtung in Angriff nahmen, wollten wir einen Partner finden, der die gleiche Leidenschaft und die gleichen Werte teilt, und der das Potenzial des Teams erkennt und es auch ausschöpfen kann.»

«Wir wissen, dass wir mit Dorilton genau das gefunden haben», ist die Britin überzeugt, die über die neuen Besitzer sagt, sie seien «Menschen, die den Sport verstehen und wissen, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Menschen, die das Vermächtnis der Mannschaft respektieren und alles dafür tun werden, dass sie auch in Zukunft erfolgreich sein wird».

«Als Familie haben wir unser Team immer an die erste Stelle gestellt. Die Mannschaft wieder erfolgreich zu machen und unsere Mitarbeiter zu schützen, stand von Anfang an im Mittelpunkt dieses Prozesses», betont die stellvertretende Teamchefin. «Dies mag das Ende einer Ära für Williams als familiengeführtes Team sein, aber wir wissen, dass es in guten Händen ist.»

«Der Verkauf sichert das Überleben des Teams, vor allem aber wird er den Weg zum Erfolg ebnen», ist sich die 44-Jährige sicher. «Wir sind Dorilton enorm dankbar für das Vertrauen, das sie unserem Team entgegengebracht haben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen. Ich möchte auch dem Vorstand von Williams und unseren Beratern danken, die in den letzten Monaten unermüdlich daran gearbeitet haben, dies zu ermöglichen, sowie unseren Mitarbeitern, die uns unerschütterlich die Treue gehalten haben.»

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung