Mugello bestätigt: Formel-1-Fans auf den Tribünen

Die Streckenverantwortlichen von Mugello bestätigen, dass wenige Fans beim Rennwochenende in der Toskana live dabei sein dürfen. 2880 Zuschauer werden pro Tag auf den Tribünen sitzen dürfen.

Bisher fanden alle diesjährigen Formel-1-Rennen hinter verschlossenen Türen statt – die Fans mussten sich mit dem GP-Erlebnis vor dem Fernseher begnügen. Doch bald soll es mit den leeren Zuschauerrängen vorbei sein, denn die Streckenverantwortlichen von Mugello teilen mit, dass für das Toskana-GP-Wochenende am 13. September wenige Zuschauertickets verkauft werden.

Konkret sind es 2880 Formel-1-Liebhaber, die ihre Helden jeden Tag vom Streckenrand aus zujubeln dürfen. Dabei werden je 1000 Zuschauer werden jeweils auf den Tribünen Centrale und Materassi platziert, die restlichen 880 Eintrittskarten gehen an die Mitglieder des Scuderia Ferrari Clubs, die auf der «Tribuna 58» Platz finden.

Um die grösstmögliche Sicherheit aller Zuschauer zu gewährleisten, wurde ein spezieller Durchführungsplan mit allen Anti-Covid-19-Massnahmen ausgearbeitet, der von den regionalen Verantwortlichen abgenickt wurde, heisst es im entsprechenden Schreiben. Wer sich eine der wenigen Eintrittskarten sichern will, muss sich noch gedulden: Die Tickets werden ab 1. September verfügbar sein.

Der Grosse Preis der Toskana wird der 1000. GP-Einsatz des Ferrari-Teams sein, die Italiener treten denn auch als Titelsponsor des zweiten von drei Formel-1-WM-Läufen auf italienischem Boden auf. Über den Mugello-Rundkurs, der seit 1988 in Ferrari-Besitz ist, sagt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: «Wir haben in Mugello nicht nur eine der spektakulärsten Rennstrecken, die Mensch und Maschine gleichsam fordert, sondern auch eine Einrichtung, in der die Nachhaltigkeit gross geschrieben wird.»

Auch beim darauffolgenden Rennen in Sotschi sollen wieder Zuschauer vor Ort dabei sein. Mit 30.000 Fans werden dort aber deutlich mehr Leute an die Strecke gelassen. Beim GP-Wochenende in Portugal im Oktober sollen dann sogar bis zu 50.0000 Fans das Geschehen live miverfolgen können können. Paulo Pinheiro, Geschäftsführer des Autódromo Internacional do Algarve, erzählte beim Treffen mit SPEEDWEEK.com: «50.000 Menschen sind viel – aber so funktionieren unsere Prozesse ohne Stress.»

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)

Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,526

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062

WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung