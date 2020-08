Toto Wolff (Mercedes): Die erste Runde wird heiss

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff freut sich über ein starkes Ergebnis der Weltmeister im Qualifying von Belgien: Hamilton vor Bottas. Aber der Wiener glaubt – die erste Runde in Spa-Francorchamps wird heiss.

Toto Wolff ist zufrieden. Beide Mercedes in der ersten Startreihe, so soll das sein. Der 48jährige Österreicher sagt: Es ist immer gut, sich auf einer echten Fahrerstrecke wie Spa-Francorchamps für die erste Startreihe zu qualifizieren. Aber bislang verlief unser Wochenende nicht ganz rund. Es war eine Herausforderung, das richtige Set-up im freien Training zu finden, besonders für die langsamen Kurven. Das hat sich auch im Qualifying noch zu einem geringen Mass gezeigt, aber viel weniger ausgeprägt als zuvor.»

Der Wiener erwartet eine heisse erste Runde im Belgien-GP: «Jetzt bin ich gespannt darauf zu sehen, wie sich der Grand Prix entwickeln wird, gerade die erste Runde sollte sehr spannend werden. Daniel Ricciardo hat heute einen gewaltigen Speed auf der Geraden gezeigt. Damit wird er morgen auf dem Weg bis zu Kurve 5 stark sein. Max Verstappen war am Freitag bei den Dauerläufen sehr stark unterwegs, und ich bin mir sicher, dass auch er vorne mitkämpfen wird.»

Der leitende Ingenieure Andrew Shovlin schildert das Qualifying auf dem Traditionskurs in den Ardennen aus seiner Sicht: «Heute war es an der Spitze etwas enger als bei den bisherigen Rennen in diesem Jahr. Wir fahren hier mit etwas mehr Abtrieb als Red Bull Racing und verlieren dadurch ein paar Zehntel auf sie auf den beiden langen Geraden. Aber dafür sind wir in den Kurven ein bisschen schneller, weshalb wir am Ende vorne lagen.»

«Lewis ist eine sehr gute Runde gelungen; Valtteri hatte hingegen in einigen Bremszonen ein wenig zu kämpfen und verlor dort ein bisschen Zeit. Das Mittelfeld liegt ebenfalls sehr eng zusammen. Dadurch sollte das Rennen offen sein. Wir erwarten einen sehr spannenden Weg bis zu Kurve 5. Es ist schon schwierig genug, hier in Führung zu bleiben, aber da Max ein wenig schneller ist und Daniel einen Vorteil von 8 km/h zu haben scheint, könnte es gegen Ende der Geraden für uns ziemlich eng werden. Und es besteht hier auch immer ein gewisses Regenrisiko, das wir berücksichtigen müssen.»





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,526

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062

WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung