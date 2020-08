Belgien-GP im Fernsehen: Alle jagen Lewis Hamilton

​Lewis Hamilton hat den Grossen Preis von Belgien schon drei Mal gewinnen können. Valtteri Bottas und Max Verstappen versuchen, dass der Brite diese Erfolgsbilanz nicht aufhübschen wird.

Drei Dinge sind vor dem siebten WM-Lauf der Saison 2020 klar: Ernstens – wer gewinnen will, muss an den Mercedes-Fahrern Lewis Hamilton und Max Verstappen vorbei. Zweitens – der Startplatz ist in Belgien nicht so wichtig fürs Rennen wie in Barcelona oder Monaco. Und drittens – keiner weiss, ob nicht wieder einmal das Wetter in den Ardennen verrückt spielt, «und dann ist alles drin», wie Red Bull Racing-Star Max Verstappen betont. Gegenwärtig stehen die Chancen auf Regen im Rennen bei fifty-fifty.

Für Valtteri Bottas und Verstappen geht es in Belgien um Einiges: Beide trachten danach, dass Lewis Hamilton nicht zum vierten Belgien-Sieg seiner Karriere flitzt, denn sonst wird der Vorsprung des WM-Leaders immer grösser. Hamilton hat schon 2010, 2015 und 2017 in Spa-Francorchamps gewinnen können, Bottas und Verstappen auf dem Traditionskurs noch nie.

Ob Lewis Hamilton zum fünften Saisonsieg fährt (wie beim Steiermark-GP, in Ungarn, beim britischen GP sowie in Spanien) oder ob Bottas oder Verstappen ihren zweiten Erfolg der Corona-verkürzten Saison 2020 feiern, erleben Sie ab 15.10 Uhr online oder im Fernsehen mit, hier die wichtigsten Sendetermine.

Belgien-GP 2020 im Fernsehen

Sonntag, 30. August

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Belgien-GP Wiederholung





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,526

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062

WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung