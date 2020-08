Max Verstappen über Ferrari: «Ich verstehe es nicht»

​Fast die ganze Formel 1 hat von Belgien 2019 bis Belgien 2020 Fortschritte gemacht. Ferrari nicht. Max Verstappen sagt: «Die Flügeleinstellungen machen gar nicht so viel aus. Ich verstehe es nicht.»

Neun von zehn Formel-1-Teams sind 2020 auf dem Circuit de Spa-Francorchamps flotter unterwegs als im Jahr zuvor. Die Ausnahme der Regel heisst Ferrari – die Italiener befinden sich in Belgien im Rückwärtsgang. Dass ihr Motor nicht mehr so stark ist wie vor einem Jahr, lässt sich auch an den Leistungen von Alfa Romeo und Haas erkennen. Aber das erklärt nicht vollständig den peinlichen Absturz von Ferrari. Hier ein kleiner Platzierungs- und Zeitenvergleich.

GP Belgien 1. Training 2019

Sebastian Vettel 1. (1:44,574 min)

Charles Leclerc 2. (1:44,788)

GP Belgien 1. Training 2020

Sebastian Vettel 15. (1:46,179)

Charles Leclerc 14. (1:45,759)

GP Belgien 2. Training 2019

Sebastian Vettel 2. (1:44,753)

Charles Leclerc 1. (1:44,123)

GP Belgien 2. Training 2020

Sebastian Vettel 17. (1:45,683)

Charles Leclerc 15. (1:45,440)



GP Belgien 3. Training 2019

Sebastian Vettel 2. (1:44,657)

Charles Leclerc 1. (1:44,206)

GP Belgien 3. Training 2020

Sebastian Vettel 20. (1:45,420)

Charles Leclerc 17. (1:45,147)



GP Belgien Qualifying 2019

Sebastian Vettel 2. (1:43,267)

Charles Leclerc 1. (1:42,519)

GP Belgien Qualifying 2020

Sebastian Vettel 14. (1:43,261)

Charles Leclerc 13. (1:42,996)



Auch Red Bull Racing-Star Max Verstappen wundert sich: «Hier in Belgien ist es nie einfach, die richtige Flügeleinstellung zu finden. Du kannst dich dafür entscheiden, die Flügel flach zu stellen, das habe ich selber probiert. Oder du fährst mit steiler gestellten Flügeln, es hängt ein wenig davon ab, was du vom Handling her bevorzugst und was besser fürs Reifen-Management ist. Aber letztlich macht das keinen enormen Unterschied aus.»



Die Fahrer haben die Wahl: Flache Flügel für mehr Speed in den Pistenteilen 1 und 3, wo die ganzen Hochgeschwindigkeitspassagen liegen; oder mehr Abtrieb, um im kurven Mittelteil flotter zu sein.



Max weiter: «Bei uns liegen die Unterschiede auf eine Runde mit den unterschiedlichen Flügeleinstellungen bei nur einer Zehntelsekunde. Sie könnten also auch einen guten alten Flügel aus dem Vorjahr ans Auto schrauben. Ich verstehe nicht, was dort vorgeht.»





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,526

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung