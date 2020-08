Belgien-GP: Von Siegerstrategien und Wetter-Rätseln

​Gemäss Formel-1-Alleinausrüster Pirelli ist der schnellste Weg zum Sieg auf dem Circuit de Spa-Francorchamps eine Einstoppstrategie. Aber keiner weiss, ob nicht das Wetter alles über den Haufen werfen wird.

Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat vor kurzem wieder einmal festgehalten: «Diese Reifen begünstigen Einstopprennen, und die sind einfach weniger interessant als Grands Prix mit zwei Stopps. Wir brauchen andere Reifen.»

Hamilton hat in Bezug auf den kommenden WM-Lauf auf dem Circuit de Spa-Francorchamps Recht und Unrecht: Denn sollte es am 30. August im Grossen Preis von Belgien trocken bleiben, ist der schnellste Weg ins Ziel tatsächlich eine Einstopptaktik.

Pirelli-Rennchef Mario Isola und seine Experten haben errechnet: Die beste Taktik besteht aus einem Start auf weichen Pirelli, dann ungefähr in Runde 18 Wechsel auf den mittelharten Reifen. Denkbar ist auch Start auf weich und in Runde 16 Wechsel auf die harten Walzen. Ein Zweistopper könnte so aussehen: Start auf weich, in Runde 14 Wechsel auf mittelharte, nach 30 Runden erneut Wechsel auf weich und damit ins Ziel.

Mario Isola: «Die ersten drei Fahrer, also Hamilton, Bottas und Verstappen, fahren mit dem mittelharten Reifen los. Damit können sie zwar im ersten Teil des Rennens länger fahren, aber sie sind auch angreifbar durch die Fahrer dahinter, die sich für die weiche Mischung entschieden haben.»



Und dann wäre da noch das Wetter: Derzeit liegt die Regenwahrscheinlichkeit um 15.10 Uhr, also beim Rennstart, bei 15 Prozent, sie steigt gegen Abend aber bis auf 75 Prozent. Regen kommt, doch auch die belgischen Meteorologen sind sich nicht sicher, wann genau und in welcher Intensität. Max Verstappen spricht für alle: «Hier in Francorchamps musst du immer auf alles gefasst sein.»





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,526

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung