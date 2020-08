Formel langweilig: Zuschauer bleiben (noch) treu

Der Belgien-GP wird die Fans nicht vom Hocker gerissen haben. Der Titelkampf ist inzwischen sowieso quasi ein Alleingang. Die Fans bleiben (noch) dabei.

Das siebte Saisonrennen der Formel 1 in Spa war ein klassischer Langweiler. Lewis Hamilton eilt seinem siebten WM-Titel entgegen, einen echten Kampf um den Titel gibt es leider nicht.

Der Brite hat nun bereits 47 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Max Verstappen. Der Red-Bull-Racing-Star hat aber aktuell nicht das Auto, um Hamilton dauerhaft unter Druck zu setzen.

Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, so muss man das im vierten Jahr sagen, hat nicht die Qualität für einen Kampf auf Augenhöhe.

Trotzdem bleiben die deutschen Zuschauer noch treu. Vielleicht auch, um zu sehen, wie tief Ferrari noch sinken kann. Sollte das der Grund sein, kamen diese Fans am Rennwochenende voll auf ihre Kosten, Sebastian Vettel und Charles Leclerc waren chancenlos.

RTL verzeichnete am Sonntag 4,06 Millionen Zuschauer. Der Gesamt-Marktanteil betrug 25,8 Prozent, in der Zielgruppe kam der Kölner Privatsender auf 25,1 Prozent.

Sky kann sein Niveau ebenfalls in etwa halten. Beim Pay-TV-Sender verfolgten 500.000 Zuschauer das Rennen, ein Gesamt-Marktanteil in Höhe von 3,2 Prozent, in der Zielgruppe von 6,6 Prozent.

Interessant ist übrigens die Einschätzung von Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der davon ausgeht, dass das Interesse an der Formel 1 in Deutschland 2021 mit dem kompletten Wechsel zum Pay-TV stark leiden wird.

Die Quoten 2020 in der Übersicht:

Österreich I:

4,48 Millionen RTL/607.000 Sky



Österreich II:

3,52 Millionen RTL/580.000 Sky



Ungarn:

4,49 Millionen RTL/580.000 Sky



Großbritannien I:

4,28 Millionen RTL/530.000 Sky



Großbritannien I:

4,17 Millionen RTL/530.000 Sky



Spanien:

3,91 Millionen RTL/460.000 Sky

Belgien:

4,06 Millionen RTL/500.000 Sky

Die Quoten 2019 in der Übersicht:

Australien

1,63 Millionen RTL/370.000 Sky



Bahrain

4,82 Millionen RTL/430.000 Sky



China

3,06 Millionen RTL/460.000 Sky



Aserbaidschan

4,33 Millionen RTL/420.000 Sky



Spanien

3,68 Millionen RTL/330.000 Sky



Monaco

4,25 Millionen RTL/410.000 Sky



Kanada

4,08 Millionen RTL/460.000 Sky



Frankreich

3,41 Millionen RTL/350.000 Sky



Österreich

4,36 Millionen RTL/480.000 Sky



Großbritannien

4,61 Millionen RTL/370.000 Sky



Deutschland

5,37 Millionen RTL/430.000 Sky



Ungarn

4,17 Millionen RTL/470.000 Sky



Belgien

4,53 Millionen RTL/550.000 Sky



Italien

5,26 Millionen RTL/450.000 Sky



Singapur

3,96 Millionen RTL/440.000 Sky



Russland

4,39 Millionen RTL/490.000 Sky



Japan

2,03 Millionen RTL/260.000 Sky



Mexiko

4,71 Millionen RTL/640.000 Sky



USA

3,23 Millionen RTL/340.000 Sky



Brasilien

5,01 Millionen RTL/560.000 Sky



Abu Dhabi

3,26 Millionen RTL/330.000 Sky