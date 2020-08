Valtteri Bottas (Mercedes/2.): «Klar stinkt mir das»

​Valtteri Bottas hat im Grossen Preis von Belgien Probleme mit dem linken Bein, so ist natürlich gegen den bärenstarken Hamilton nichts zu machen. Der Finne verliert weiter Boden auf seinen Mercedes-Teamgefährten.

Valtteri Bottas sah in diesem Rennen nie so aus, als ob er gegen Lewis Hamilton ein Rezept finden würde. Der Finne erklärt nach seinem zweiten Platz im Belgien-GP: «Wenn du ein Rennen anführst, dann hast du den Vorteil, dass du nicht in Luftturbulenzen fährst. Das ist gut für die Kühlung und auch für die Reifen. Generell war unser Auto schnell, wir haben erneut ein ideales Team-Ergebnis eingefahren.»

Bottas wusste: Seine beste Chance war eine Attacke bei der langen Anfahrt zu Les Combes hoch. Valtteri weiter: «Zunächst sah das gut aus, aber weil Lewis nicht sauber aus der ersten Kurve kam, schloss ich zu nahe auf, ich musste vom Gas gehen, und danach war ich überrascht, dass der Windschatten keine kraftvollere Auswirkung hatte. Vielleicht hatte es mit der Windrichtung heute zu tun. Wir haben da oft Gegenwind, dann ist der Windschatten stark, aber heute kam der Wind von hinten. Und so war es dann auch beim Re-Start nach der Safety-Car-Phase.»

Während des Rennens beklagte sich Valtteri Bottas am Funk darüber, dass sein linkes Bein langsam taub wird. «Das war jetzt in einigen Rennen so, damit geht ein gewisses Gefühl für die Bremse verloren. Aber ich könnte nicht vorschützen, das hätte mich das Rennen gekostet oder ich hätte deswegen Fehler gemacht.»

«Lewis ist so gut wie makellos gefahren. Und das war schon im Qualifying so. Ich hatte ein Wochenende ohne Zwischenfälle, das ist gut. Aber mir fehlen einfach Siege. Ich bin froh, dass wir gleich am kommenden Wochenende in Monza fahren. Klar stinkt mir, dass es nicht besser läuft, aber das heisst ja noch lange nicht, dass ich deswegen aufgebe – ich muss es beim nächsten Mal halt noch besser machen.»

«Generell bin ich mit meinem Renn-Speed in diesem Jahr zufrieden, aber einige Grands Prix sind nicht für mich gelaufen. Ärgerlich, gewiss, aber mein Ziel bleibt das gleiche.»





Belgien-GP 2020, Circuit de Spa-Francorchamps

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24:10,55 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +8,176 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +15,259

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,349

5. Esteban Ocon (F), Renault, +40,846

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +42,261

7. Lando Norris (GB), McLaren, +42,745

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +48,319

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +52,691

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +53,666

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:09,346 min

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1:10,178

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:11,821

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,609

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1:15,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1:17,869

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:25,762

Out

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Unfall

George Russell (GB), Williams, Unfall

Carlos Sainz (E), McLaren, Motorschaden, nicht gestartet





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung