Daniel Ricciardo (4.): «Das war es nicht wert»

Renault-Pilot Daniel Ricciardo kämpfte nach dem Start zum Belgien-GP mit Max Verstappen, steckte aber letztlich zurück und kreuzte die Ziellinie schliesslich als Vierter. Damit war er zufrieden.

Für den erhofften Podestplatz im diesjährigen Belgien-GP reichte es nicht, aber Daniel Ricciardo durfte sich als Vierter mit dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde trösten. Der Australier erklärte nach dem Zieleinlauf sichtlich zufrieden: «Das war ein grossartiges Rennen und ein super Ergebnis für das Team.»

«Meine letzte schnellste Rennrunde war schon eine Weile her», verriet der Lockenkopf aus dem Renault-Werksteam. «Mein Renningenieur sagte mir, welche Zeit ich knacken muss, um diese zu schaffen und ich dachte mir: ‚Das schaffe ich!‘ Und es war eine saubere Runde, bei der ich die ganze Strecke genutzt habe – vielleicht war sie sogar schneller als meine gestrig Qualifying-Runde», erklärte er stolz.

«Wir hatten ein gutes Tempo», freute sich Ricciardo ausserdem, und gestand: «Es war etwas frustrierend, dass Pierre Gasly und Sergio Pérez durch ihre Strategien zu viel Platz zwischen mir und Max Verstappen eingenommen haben. Das konnte ich ja nicht beeinflussen, aber ohne diese Beiden hätten wir wohl mit ihm mithalten können, denke ich. Ob wir vorbeigekommen wären, weiss ich nicht, aber wir hätten eine viel bessere Chance gehabt», ist er sich sicher.

Dass er nach dem Start beim Angriff auf Verstappen in den ersten Kurven nicht ans äusserste Limit ging, erklärte der 31-Jährige folgendermassen: «Ich habe versucht, an ihm vorbeizuziehen, es war es aber nicht wert, einen Ausfall in den ersten Kurven zu riskieren. Deshalb habe ich zwar einen Angriff gewagt, aber ich liess dieses eine Prozent Vernunft walten, um im Rennen zu bleiben.»

Belgien-GP 2020, Circuit de Spa-Francorchamps

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24:10,55 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +8,176 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +15,259

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,349

5. Esteban Ocon (F), Renault, +40,846

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +42,261

7. Lando Norris (GB), McLaren, +42,745

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +48,319

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +52,691

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +53,666

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:09,346 min

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1:10,178

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:11,821

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,609

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1:15,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1:17,869

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:25,762

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, DNF

George Russell (GB), Williams DNF

Carlos Sainz (E), McLaren, DNS

WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0

Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung