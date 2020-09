Neue Mercedes-Demonstration? Italien-GP im Fernsehen

Siegt Mercedes auch in Monza?

Am Wochenende geht es mit dem achten Saisonrennen weiter. Ferrari erwartet beim GP in Monza ein trauriges Heimspiel, Mercedes peilt den nächsten Sieg an. Wir haben die Übertragungszeiten.

Der kommende Auftritt in Monza ist das achte Saisonrennen der Formel 1, und nach dem Tiefpunkt in Spa könnte es ein ganz bitteres Heimspiel für Ferrari werden.

Mercedes peilt derweil den nächsten Sieg an. Die Zahlen sind eindeutig: Sechs Siege in sieben Rennen feierten die Silberpfeile, fünf durch Lewis Hamilton, einen Lauf gewann Teamkollege Valtteri Bottas.

Mercedes hat bereits 264 Punkte gesammelt, Red Bull Racing hat mit 158 Zählern bereits einen respektablen Abstand. In der Fahrerwertung führt Hamilton (157 Punkte) ebenfalls bereits mit einem Polster von 47 Zählern auf Max Verstappen.

Wer den Italien-GP 2020 im Fernsehen erleben möchte – wir haben die Übertragungszeiten zusammengestellt.

Freitag, 4. September

8.55: Sky Sport 1 – Belgien-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

17.35: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

19.05: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

Samstag, 5. September

5.45: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 6. September

5.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Italien-GP Wiederholung