Valtteri Bottas und das taube Bein: Team sucht Lösung

​Der Finne Valtteri Bottas hat sich in Belgien darüber beschwert, dass er in verschiedenen Grands Prix 2020 eine gewisse Taubheit im linken Bein gespürt habe. Damit ist auch beim Rennen in Monza zu rechnen.

Während des Grossen Preises von Belgien beklagte sich Valtteri Bottas am Funk darüber, dass er im linken Bein eine gewisse Taubheit spüre. Nach seinem zweiten Platz sagte der 31jährige Finne: «Das war jetzt in einigen Rennen so, damit geht Gefühl für die Bremse verloren. Aber ich könnte jetzt nicht vorschützen, das hätte mich das Rennen gekostet oder ich hätte deswegen Fehler gemacht.»

Dennoch: Was können das Mercedes-Team und der letztjährige WM-Zweite tun, um dieses Problem endlich loszuwerden? Bottas in Monza auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Das Team ist dabei, eine Lösung zu finden, sie hören mir aufmerksam zu. Es ist elementar, dass du dich als Fahrer im Wagen wohlfühlst. Aber wir haben noch keine Lösung hier in Italien. Wir verbringen ziemlich viel Zeit im Wagen, also ist es wichtig, hier eine Verbesserung zu erreichen.»

«Es ist auch nicht das erste Mal, dass ein solches Problem auftritt. In meinem ersten Jahr mit Mercedes, 2017, hatten wir Schwierigkeiten mit dem Sitz, da gab es Druckpunkte, aber das konnten wir letztlich lösen. Und auch in den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder Problemchen hier und da. Grundsätzlich geht das auf die gewaltigen Fliehkräfte zurück, die auf einen Piloten einwirken, da sind solche Situationen nicht ungewöhnlich.»

Valtteri Bottas spricht auch über die neuen Vorgaben der FIA-Regelhüter, wonach im Qualifying wie im Rennen mit der gleichen Motorabstimmung gefahren werden muss: «Es wird im Abschlusstraining eine kleine Änderung geben, aber als dramatisch stufe ich die nicht ein. Mal sehen, wie es hin Monza läuft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies in der Formel 1 alles auf den Kopf stellen wird.»





Belgien-GP 2020, Circuit de Spa-Francorchamps

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24:10,55 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +8,176 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +15,259

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,349

5. Esteban Ocon (F), Renault, +40,846

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +42,261

7. Lando Norris (GB), McLaren, +42,745

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +48,319

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +52,691

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +53,666

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:09,346 min

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1:10,178

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:11,821

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,609

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1:15,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1:17,869

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:25,762

Out

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Unfall

George Russell (GB), Williams, Unfall

Carlos Sainz (E), McLaren, Motorschaden, nicht gestartet





WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung