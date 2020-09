Hamilton klar vorne: Der Toskana-GP im Fernsehen

Lewis Hamilton kam in Monza nur auf Platz sieben

Lewis Hamilton musste beim Italien-GP in Monza mit Platz sieben Vorlieb nehmen. Vor dem Toskana-GP ist sein Vorsprung aber weiterhin beachtlich.

Endlich haben wir mal andere Farben auf dem Podium gesehen als Silber, der Italien-GP in Monza hat am vergangenen Wochenende für die lange Wartezeit auf einen anderen Sieger als Mercedes, Red Bull Racing oder Ferrari entschädigt.

Die WM macht der GP aber nicht spannender. Lewis Hamilton liegt vor dem neunten Saisonrennen, dem Toskana-GP in Mugello, nach Platz sieben in Monza mit nunmehr 164 Punkten weiterhin unangefochten an der Spitze, gefolgt von seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.

Der Finne hat mit 117 Punkten aber bereits 47 Zähler Rückstand auf Hamilton. Bottas konnte im Chaos von Monza als Fünfter lediglich drei Punkte gutmachen. Red-Bull-Pilot Max Verstappen verharrt nach seinem Aus in Monza bei 110 Punkten.

Gibt es beim Toskana-GP wieder eine Überraschung? Damit Sie nichts verpassen, haben wir die Übertrragungszeiten zusammengestellt.

Der Toskana-GP im Fernsehen

Freitag, 11. September 2020

8.55: Sky Sport 1 – Italien-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training



Samstag, 12. September

0.15: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

1.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

8.50: Sky Sport 3 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 3 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 3 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 3 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 3 – Pressekonferenz

17.00: SRFInfo – Aufzeichnung Qualifying

19.00: Sky Sport 3 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 13. September

2.35: Sky Sport 3 – 3. Freies Training Wiederholung

3.35: Sky Sport 3 – Qualifying Wiederholung

12.55: Sky Sport 3 – Qualifying Wiederholung

13.30: RTL – Countdown zum Rennen, mit Sonderbericht «Mythos Ferrari – zwischen Himmel und Hölle»

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: Sky Sport 3 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 3 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 3 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 3 – Pressekonferenz