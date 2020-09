Williams: Simon Roberts übernimmt das Zepter

Damit sich die neuen Team-Eigner von Williams in Ruhe nach einem Ersatz für die bisherige Teamchefin Claire Williams umsehen können, übernimmt Simon Roberts vorübergehend die Zügel im Rennstall aus Grove.

Mit dem Monza-Rennen endete die Ära der Williams-Familie im Rennstall aus Grove: Sowohl Teamgründer Frank Williams als auch dessen Tochter Claire, die in den vergangenen Jahren das Tagesgeschäft als stellvertretende Teamchefin geführt hat, sind nicht mehr an Bord.

Und um sich genügend Zeit für die Suche nach einem Ersatz an der Team-Spitze zu verschaffen, haben die neuen Eigener von Dorilton Capital vorerst intern einen Nachfolger bestimmt. Managing Director Simon Roberts wurde zum Interimsteamchef erklärt, er übernimmt das Zepter ab sofort und wird schon in dieser Woche im Rahmen des Mugello-Wochenendes in seiner neuen Funktion walten.

«Ich freue mich sehr», erklärte der frühere McLaren-Mitarbeiter, der 2003 in die Formel 1 einstieg und in diesem Jahr im Juni bei Williams als Managing Director an Bord kam.

«Es liegt eine aufregende Zeit vor uns, eine neue Ära für Williams, in der ich mich freue, eine Rolle zu spielen. Ich freue mich auf die Herausforderung, die wir meistern müssen, um das Team wieder an die Spitze der Startaufstellung zu bringen», fügte Roberts an.

Williams ist das drittälteste Formel-1-Team nach Ferrari und McLaren, seit 1977 tritt der Rennstall aus Grove in der Formel 1 an. Das Team, das von Frank Williams und Patrick Head gegründet worden war, ist auch die dritterfolgreichste Mannschaft der Königsklasse.

Zuletzt durchliefen die Briten allerdings sportlich wie finanziell eine schwierige Phase, die den Verkauf an die Investmentgesellschaft Dorilton Capital unumgänglich machte. Der Deal wurde am 21. August verkündet.

Italien-GP in Monza

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1.20:11,783h

2. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,415 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,358

4. Lando Norris (GB), McLaren, +6,000

5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +7,108

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +8,391

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,245

8. Esteban Ocon (F), Renault, +18,691

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +22,208

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +23,224

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,876

12. Romain Grosjean (F), Haas, +35,164

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +36,312

14. George Russell (GB), Williams, +36,593

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +37,533

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +55,199

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Antriebsschaden

Sebastian Vettel (D), Ferrari, Bremsen

WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung