Brundle über Carlos Sainz: «Seine Zeit wird kommen»

Martin Brundle ist überzeugt: Der unerwartete Rennverlauf des Italien-GP war genau das, was die Formel 1 in dieser verdichteten Saison gebraucht hat. Der GP-Veteran hat tröstende Worte für den Zweitplatzierten.

Nachdem Mercedes, Red Bull Racing und Ferrari die vorangegangenen 146 GP-Siege unter sich ausgemacht hatten, strahlte am Sonntag in Monza ein neues Gesicht vom Podest: Der 24 Jahre junge AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly sorgte für die Überraschung, nachdem Leader Lewis Hamilton durch einen kostspieligen Fehler zurückgeworfen worden war.

Der Franzose nutzte die Gunst der Stunde und schaffte es, die Ziellinie als Erster zu kreuzen, was die ganze Mannschaft aus Faenza in Jubel ausbrechen liess. Auf der anderen Seite der Wohlfühlskala fand sich Carlos Sainz wieder, der hinter Gasly alles daran gesetzt hatte, nach vorne zu kommen, womit er für Spannung bis zur letzten Runde sorgte.

«In dieser rastlosen Formel-1-Saison haben wir eine GP-Überraschung, wie sie Monza an diesem Wochenende hervorgebracht hat, gebraucht», ist sich der frühere GP-Pilot Martin Brundle sicher. In seiner Kolumne auf «Skysports.com» schreibt er: «Es war einer dieser Tage, nach dem so viele Fahrer mit einem Gefühl des Bedauerns aufgewacht sein dürfen, weil sie eine seltene Chance verpasst haben – selbst oder vielleicht auch vor allem der zweitplatzierte Carlos Sainz und Lance Stroll, der als Dritter ins Ziel kam.»

Über den Spanier aus dem McLaren-Team, dem der Frust über den verpassten Sieg nach dem Rennen ins Gesicht geschrieben stand, schreibt der Brite: «Am Ende wollte Sainz einen Rückstand von vier Sekunden auf Gasly aufholen und er war das ganze Wochenende bereits in Top-Form. Im Qualifying hat er sich den dritten Platz gesichert und ich hatte erwartet, dass er auf Gasly aufschliessen und mit ihm um den Sieg kämpfen kann.»

«Er hätte jedoch eine Rennrunde mehr gebraucht, um diese Chance zu bekommen, und wie erwartet machte er auf dem Podest keine Freudensprünge. Er schien eher den Tränen nahe», schildert Brundle, der überzeugt ist: «Seine Zeit wird kommen.»

Italien-GP in Monza

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1.20:11,783h

2. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,415 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,358

4. Lando Norris (GB), McLaren, +6,000

5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +7,108

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +8,391

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,245

8. Esteban Ocon (F), Renault, +18,691

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +22,208

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +23,224

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,876

12. Romain Grosjean (F), Haas, +35,164

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +36,312

14. George Russell (GB), Williams, +36,593

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +37,533

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +55,199

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Antriebsschaden

Sebastian Vettel (D), Ferrari, Bremsen

WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung