Alfa Romeo: Schumacher, Räikkönen, Pérez, Hülkenberg

Wer fährt 2021 für Alfa Romeo Formel 1? Teamchef Frédéric Vasseur befindet sich einer beneidenswerten Ausgangslage – es herrscht kein Mangel an guten Fahrern, in einer verlockenden Mischung aus verlässlichen Routiniers und aufstrebenden jungen Piloten.

Natürlich fragen sich viele Fans von Kimi Räikkönen: Wird der «Iceman» nochmals eine Saison anhängen? Der Weltmeister von 2007 gibt sich zu seiner Zukunft einsilbig: «Ich habe mich noch nicht entschieden.»

Fred Vasseur meint: «Natürlich würde ich gerne mit Kimi weitermachen, das liegt auf der Hand. Wenn die Zusammenarbeit stimmt, spricht nichts dagegen.» Um mindestens einen erfahrenen Mann im zweiten Mann zu haben, heisst die Alternative für Kimi Nico Hülkenberg oder Sergio Pérez. Der Emmericher und der Mexikaner sind beide schon für den Rennstall aus Hinwil gefahren. Vasseur: «Ich weiss, dass Checo gerne GP-Pilot bleiben will.»

Den zweiten Platz bei Alfa Romeo wird ein Ferrari-Nachwuchsmann erhalten. Die heisseste Aktie heisst derzeit Mick Schumacher, der in Mugello die Tabellenführung in der Formel 2 übernommen hat. Fred Vasseur vieldeutig: «Ich bin sicher, wir sehen den jungen Schumacher bald in der Formel 1.» Vielleicht schon im ersten freien Training zum Eifel-GP auf dem Nürburgring am 9. Oktober.



Die Alternative für Mick Schumacher in einem Alfa Romeo heisst Callum Ilott oder Robert Shwartzman, auch sie fabelhafte Talente aus dem Ferrari-Nachwuchsprogramm.



Fazit von Fred Vasseur: «Zunächst einmal müssen wir wissen, was Kimi macht, dann sehen wir weiter. Es gibt reichlich Fahrer.»

Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0