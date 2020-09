Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Ein Tag, drei GP»

​WM-Leader Lewis Hamilton erringt beim dramatischen Grand Prix der Toskana in Mugello seinen 90. Sieg in der Formel 1: «Uff, das war ein hartes Stück Arbeit», stöhnt der Brite nach seinem Triumph.

Es ging drunter und drüber in diesem Grossen Preis der Toskana, aber das perlte am ultra-coolen Lewis Hamilton ab. Drei Starts in Mugello, aber am Ende hatte wieder der sechsfache Champion die Nase vorn. «Uff, das war ein hartes Stück Arbeit», meldete sich Hamilton am Funk und sagte: «Toller Job von allen, das war nicht einfach. Danke für eure Arbeit, ich weiss das wirklich zu schätzen!»

Ungewöhnlich für Lewis Hamilton: Er nahm sich Zeit nach dem Grand Prix, sich aus dem Rennwagen zu schälen. Auch an einem so top-fitten Fahrer wie Lewis ging eine GP-Distanz auf dem anstrengenden Kurs nicht spurlos vorbei.

Hamilton nach seinem 90. Sieg, seinem sechsten in der Saison 2020 nach den WM-Läufen der Steiermark sowie in Ungarn, England, Spanien und Belgien: «Ich kann noch gar nicht fassen, dass ich gewonnen habe, es ist alles wie in einem Nebel. Das fühlte sich heute an wie drei Grands Prix an einem einzigen Tag. Es war unfassbar schwierig da draussen.»

«Die Mugello-Bahn ist wirklich phänomenal. Das Pistenlayout ist an sich schon nicht das einfachste, noch schwieriger war es, Valtteri Bottas hinter mir zu halten. Kritisch waren die Re-Starts, da war vollste Konzentration gefragt.»

«Zu Beginn des Rennens ging es nur ums Reifen-Management, aber später merkte ich – Bottas ist wirklich heiss auf den Sieg. Ich musste ständig mit einem Auge im Rückspiegel fahren und es unbedingt vermeiden, dass er mir bis auf weniger als eine Sekunde näherkommt, denn dann hätte er den Heckflügel flachstellen dürfen. Das wollte ich auf alle Fälle verhindern. Letztlich habe ich es geschafft, aber mein Herz schlägt im Hals, diesen Sieg musste ich mir hart verdienen.»



Lewis Hamilton hat sich in der zweitletzten Runde noch die beste Rennrunde und damit einen Sonderpunkt gegönnt. Er hat jetzt zum sechsten Mal in Italien gewonnen, nach seinen Monza-Siegen 1012, 2014, 2015, 2017 und 2018.



Valtteri Bottas scheint gegen den bärenstarken Hamilton einfach kein Rezept zu finden.





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash