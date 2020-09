Valtteri Bottas (Mercedes/2.): «Am Start verloren»

​Der Finne Valtteri Bottas fährt beim turbulenten Toskana-GP in Mugello auf Platz 2 – wieder nur Zweiter, es reicht einfach nicht gegen seinen scheinbar übermächtigen Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton.

Und wieder hat es nicht gereicht für Valtteri Bottas: Der Finne wird hinter Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton Zweiter im chaotischen Grossen Preis der Toskana in Mugello. «Natürlich bin ich enttäuscht», gibt der 30jährige Finne zu Protokoll. «Ich hatte mehrere Chancen, aber ich konnte nichts daraus machen.»

Bottas machte zu Beginn des Rennens alles richtig und konnte die Führung an sich reissen, aber nach der ersten Rennunterbrechung ging Hamilton unwiderstehlich an die Spitze.

Bottas hielt sich knapp hinter dem Engländer, immer rund 1,5 bis 2 Sekunden auf Distanz. Vor einem Reifenwechsel in Runde 31 forderte der Nordländer: «Ich will im nächsten Rennteil eine andere Mischung als Lewis.» Aber wie sollte das gehen? Bottas kam als erster der beiden Mercedes-Fahrer an die Box, danach konnte man Hamilton ja nicht schlecht sagen, leider dürfe er keine harten Reifen haben, nur weil Bottas eine Extrawurst gebraten haben möchte. Also auch Hamilton auf harten Pirelli, und mit gleichen Mitteln war Lewis in der Toskana einfach der bessere Mann.

Valtteri: «Ich konnte meine Position halten, aber es ergaben sich keine Möglichkeiten mehr.» Schlimmer noch: Beim dritten Start fiel der Finne sogar hinter den aufsässigen Daniel Ricciardo zurück, konnte den Australier aber kurz darauf überholen.



«Es war einfach nichts zu machen», sagt Bottas, der in der WM weiter und weiter zurückfällt. «In diesem Jahr gab es viele Abschlusstrainings, in welchen ich nur ganz knapp geschlagen wurde, da ging es um Hundertstel. Und das hat einen grossen Einfluss gehabt auf Positionen und daher auf die Rennverläufe. Ich muss es schaffen, das Ruder herumzuwerfen, und ich bin überzeugt – meine Zeit wird kommen.»





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash