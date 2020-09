Carlos Sainz über Aus für Pérez: «Ich bin wütend»

McLaren-Fahrer Carlos Sainz ärgert sich darüber, wie Sergio Pérez bei Racing Point abserviert worden ist. «Wenn es um die Darbietungen auf der Strecke geht, müsste Pérez bleiben. Ich bin wütend.»

Wenn aus Racing Point im kommenden Winter der Werksrennstall von Aston Martin wird, dann ändert sich auch die Fahreraufstellung: Trotz eines Dreijahresvertrags wird Sergio Pérez Ende 2020 sein Cockpit los sein, anstelle des Mexikaners kommt Sebastian Vettel ins Team. Nicht alle in der Formel 1 freuen sich über die Art und Weise, wie das vollzogen worden ist.

McLaren-Fahrer Carlos Sainz beispielsweise ärgert sich, dass Pérez gehen muss. In einer Videokonferenz mit spanischen Journalisten sagt der Madrilene: «Sein Abgang zeigt, dass sich in der Formel 1 nicht alles um Leistungsfähigkeit dreht. Wenn es um die Darbietungen auf der Strecke geht, so müsste Pérez bleiben. Aber Leistung zählt in diesem Falle wohl nicht, da standen andere Interessen im Vordergrund.»

Klar weiss Aston Martin-Chef Lawrence Stroll, dass ein vierfacher Weltmeister im GP-Renner weltweit mehr Medienaufmerksamkeit erhält als ein Mexikaner. Und der deutsche Markt ist für die Sportwagenfirma Aston Martin der wichtigste in Europa.

Sainz weiter: «Es war Sergio Pérez, der damals den Rennstall vor dem Ruin gerettet hat. Und nun wollen sie nicht mit ihm weiterarbeiten, ausgerechnet jetzt, wo sie endlich mal ein richtig konkurrenzfähiges Auto haben.»



«Ich bin wütend, denn ich respektiere ihn als Fahrer. Es erinnert mich daran, wie dieser Sport sein kann, den wir gewählt haben. Ich hoffe, Checo findet eine Aufgabe, die ihn motiviert.»



In der Formel 1 hat der Mexikaner die Möglichkeit, 2021 für Haas oder Alfa Romeo zu fahren. Zudem hat McLaren-CEO Zak Brown Interesse daran gezeigt, für Pérez 2021 im IndyCar-Sport ein drittes Auto einzusetzen.





