Schändliche Tat: Corberi äußert sich zu irrer Attacke

Luca Corberi ist im Moment in der Motorsport-Welt nach seiner Attacke bei der Kart-WM in aller Munde, die FIA hat Untersuchungen eingeleitet. Jetzt äußert sich der 23-Jährige selbst.

Luca Corberi versucht gar nicht erst, sich herauszureden. Was der 23-Jährige da im Rahmen der Kart-WM in Lonato getan hatte, ist in den letzten 24 Stunden durch die Motorsport-Welt gegangen.

Irre, verrückt, lebensgefährlich: Corberi wurde für seinen «Anschlag» auf seinen Konkurrenten Paolo Ippolito nach einem Crash zurecht hart angegangen.

Corberi rastete komplett aus, stellte sich an den Streckenrand und warf die Frontschürze seines Karts auf Ippolito, der in dem Moment mit dem Rest des Feldes an Corberi vorbeiraste. Er traf einen anderen Fahrer, verletzt wurde zum Glück niemand.

So forderte zum Beispiel der frühere Formel-1-Weltmeister Jensob Button eine lebenslange Sperre, der Automobil-Weltverband FIA zeigte sich besorgt und kündigte eine Untersuchung der «beunruhigenden Ereignisse» an.

Auch Felipe Massa hat sich als Präsident der FIA-Kart-Kommission geäußert. «Dieses Verhalten ist in unserem Sport nicht akzeptabel. Diese Personen werden sich mit den Konsequenzen ihres Handelns auseinandersetzen müssen», schrieb er in einer Instagram-Story.

Am Montag bezog dann auch Corberi Stellung zu den Vorkommnissen. Er schrieb: «Ich möchte mich bei der Motorsport-Community für das entschuldigen, was ich getan habe. Es gibt keine Ausreden, die erklären, warum ich so eine schändliche Tat begangen habe. Das war etwas, was ich in meiner 15jährigen Karriere noch nie gemacht habe, und ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft von niemand anderem gesehen wird.»

«Nach dem Rennen, als ich zu den Sportrichtern gehen musste, habe ich sie gebeten, mir meine Lizenz wegzunehmen, weil ich mir meines irreparablen Fehlers voll bewusst war. Aber sie haben nicht die Befugnis, das zu tun, das steht in den internationalen Regeln. Also keine Kritik gegen sie, sie haben ihre Arbeit so gut gemacht, wie sie konnten.»

«Aus diesem Grund habe ich beschlossen, für den Rest meines Lebens an keinem anderen Motorsportwettbewerb mehr teilzunehmen. Das ist keine Selbstjustiz, es ist einfach das Richtige.»

«Meine Familie ist seit 1985 im Kartsport unterwegs, wir haben gesehen, wie er gewachsen ist, wir haben den besten und den schlechtesten Teil davon gesehen. Diese Episode wird als eine der schlimmsten in unserem Sport in Erinnerung bleiben, und das werde ich nie vergessen. Ich bitte nicht um Nachsicht, weil ich es nicht verdiene. Ich werde den erforderlichen Strafen voll und ganz zustimmen.»

«Ich schreibe heute, um mich zu entschuldigen, auch wenn es nicht genug ist, denn nach all den schlechten Dingen, die während dieses Events passiert sind, wurde das Schlimmste ever von mir begangen. Von einem Kerl, der den Sport liebt und nach dem schlimmsten Tag seines Lebens seine schönen Racing-Erlebnisse in Erinnerung behalten wird.»