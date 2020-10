Ferrari-Star Sebastian Vettel: Aston Martin-Aktionär

​Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel (33) hat am Nürburgring bestätigt, dass er Aktionär der Sportwagenfirma Aston Martin geworden ist. Er wird auch Markenbotschafter der Briten.

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist 2021 nicht nur Angestellter von Aston Martin, als GP-Pilot im Werksrennstall des britischen Sportwagenherstellers, für jenen Rennstall aus Silverstone, der heute als Racing Point antritt. Der Heppenheimer hat am Nürburgring bestätigt, dass er Anteile am Traditionsunternehmen Aston Martin erworben hat.

Weder Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll noch der 53fache GP-Sieger bestätigen das Gerücht, dass Anteile an Aston Martin Teil des Abkommens zwischen dem Rennstall und dem Rennfahrer sind.

Aktionär Vettel sagt lediglich: «Jeder kann mit seinem Vermögen machen, was immer er will. Aston Martin ist ein börsennotiertes Unternehmen, und jeder kann dort Geld investieren. Es stimmt, dass ich Anteile an Aston Martin habe, wie viele, das ist nicht so wichtig, und ich werde darüber nicht sprechen. Aber ich glaube an das Projekt von Lawrence Stroll, und das war der Hauptgrund, dass ich Teil davon sein wollte.»

Sebastian Vettel wird nicht nur Rennpilot des Teams aus Silverstone sein, er wird auch als Markenbotschafter von Aston Martin, über seine Rennkarriere hinaus.





