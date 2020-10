Mercedes: 2. Corona-Fall, sechs Leute in Isolation!

Valtteri Bottas am Nürburgring

​Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz präzisiert, was in Sachen Corona-Erkrankungen der jüngste Stand der Dinge ist: Ein weiterer positiver Fall, ein unklarer Fall, mehrere Personen befinden sich in Isolation.

Die Nachricht vom 8. Oktober hatte hohe Wellen geschlagen: Corona-Alarm bei Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz, eine Fachkraft wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Auch Lewis Hamilton machte sich Sorgen: «Das war eine traurige Nachricht, denn ich weiss, wie hart die Jungs daran arbeiten, gesund zu bleiben. Das ist auf alle Fälle Grund zur Besorgnis. Es ist wichtig für alle Menschen, dass ihnen klar ist – der Virus ist nicht verschwunden. Wir müssen weiterhin alle Vorschriften beachten, eine Maske tragen, die Hände sauber halten, Distanz wahren.»

Nun präzisiert Mercedes, was in Sachen Corona der jüngste Stand ist: «Nach dem positiven Fall vom 8. Oktober ist das komplette Team erneut getestet worden. Dabei kam ein zweiter positiver Test zu Tage, das Ergebnis eines weiteren Tests ist unklar, er wird wiederholt.»

«Vor dem Hintergrund der entsprechenden Vorschriften und Verhaltensweisen nehmen vier weitere Team-Mitglieder nicht weiter am GP-Wochenende teil, obschon sie negativ getestet worden sind. Aus England sind sechs Ersatzleute eingeflogen worden.

«Mercedes-Benz arbeitet anhaltend eng mit der FIA und der Formel 1 zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht und des Datenschutzes die Namen der betroffenen Leute nicht freigeben.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0