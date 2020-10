Max Verstappen: Einladung zum Auto-Tausch an Hamilton

Hat sich die Beschränkung auf einen Motor-Modus auf das Kräfteverhältnis zwischen Red Bull Racing und Mercedes im Renntrimm ausgewirkt? Max Verstappen bezweifelt das – und schlägt einen Auto-Tausch vor.

Hat die neue Regelung, nur noch einen Motor-Modus fürs Qualifying und Rennen verwenden zu dürfen, den Speed-Unterschied zwischen Red Bull Racing und Mercedes im Renntrimm verändert? Das war eine der Fragen, die Max Verstappen nach dem Qualifying zum Portugal-GP in der Pressekonferenz beantworten musste. Der 23-jährige Niederländer bezweifelt dies.

«Ich schätze, das erfahren wir nur, wenn wir einmal die Autos tauschen», erklärte Verstappen. «Dann können wir einen Vergleich ziehen, aber ich weiss nicht. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass sich seit der Regeländerung viel verändert hat. Man kann deutlich sehen, dass es uns weder viel näher dran gebracht noch weiter zurückgeworfen hat.»

Der neben ihm sitzende Hamilton schreckte beim Wörtchen Auto-Tausch auf und fragte gleich nach: «Wieso sollten wir tauschen?» Verstappen erklärte noch einmal: «Wir tauschen die Fahrzeuge, du bekommst meins und ich fahre in deinem, und dann können wir vergleichen.»

«Was vergleichen?», fragte Hamilton noch einmal nach, und Verstappen erläuterte: «Ob die Autos im Rennen im Vergleich zum Qualifying tatsächlich schneller geworden sind. Ich weiss nicht.» Und er fügte kichernd an: «Vielleicht können wir so etwas wie einen privaten Testtag oder so veranstalten.» Das amüsierte nicht nur Hamilton, sondern auch das Mercedes-Team, das als Antwort twitterte: «Max, ruf uns einfach an, wenn du einen Mercedes testen willst.»

Qualifying, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,652 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,102 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,252

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,438

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,571

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,785

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,868

8. Lando Norris (GB), McLaren, +0,873

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,151

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault keine Zeit

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,962

12. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,974

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,076

14. George Russell (GB), Williams, +1,136

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,267

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,549

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,671

18. Romain Grosjean (F), Haas, +1,712

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,125