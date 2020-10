Portugal-GP im Fernsehen: Mercedes unter Druck?

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas dürfen aus der ersten Reihe in den 12. GP der Saison starten. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin warnt: «In den vergangenen Rennen kam Red Bull Racing immer näher an unser Tempo heran.»

Im Qualifying zum Portugal-GP setzten sich letztlich die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gegen die Konkurrenz durch, wobei der WM-Leader in teaminternen Duell vorn lag. Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste sich mit dem dritten Platz begnügen, doch das war gemäss Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin nicht von Anfang an klar. Er ist sich sicher: «Es ging richtig eng zu und auch Max hatte die Pace, um die Pole zu holen, obwohl er seine Runden nicht so konstant fahren konnte wie wir.»

«Das Qualifying war schwer einzuschätzen, da es nicht einfach war, die Reifen ins richtige Fenster zu bekommen», erzählt der Engländer. «Zudem war nicht ganz klar, ob die mittelharten oder die weichen Reifen letztlich schneller sein würden. Die Änderungen, die wir über Nacht vorgenommen haben, gingen wohl in die richtige Richtung. Gleichzeitig hatten wir ein bisschen mehr Abtrieb, was uns bei der Balance und der Haftung geholfen hat, dafür aber ein wenig an Topspeed auf der Geraden kostete.»

Hamilton und Bottas werden auf den mittelharten Reifen ins zwölfte Kräftemessen des Jahres starten. «Dadurch sind wir bei der Strategie ein bisschen flexibel. Ausserdem fanden wir, dass die weichen Reifen auf längeren Ausfahrten recht anfällig sind», erklärt Shovlin die Wahl.

Im Rennen werde es darum gehen, beim Start vorne zu bleiben und noch vor dem Reifenwechsel einen Vorsprung herauszufahren, so der 46-Jährige: «Wir gehen jedoch davon aus, dass es morgen kühler und windiger sein wird, und es besteht auch ein gewisses Regenrisiko. Daher ist es schwierig, Vorhersagen zu treffen. In den vergangenen Rennen kam Red Bull Racing immer näher an unser Tempo heran. Deshalb lautet die Frage für den ersten Stint, ob wir einen Vorsprung herausfahren können, sofern wir davon ausgehen, dass wir vorne bleiben.»

Wer live mitansehen will, ob dies den Mercedes-Piloten gelingt, findet hier die wichtigsten Sendezeiten zum heutigen Rennsonntag.

Portugal-GP im Fernsehen

Sonntag, 25. Oktober

8.15: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.00: RTL – Countdown zum Rennen

13.00: ORF 1 – F1-News

13.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

13.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.10: Rennstart

15.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.00: ORF 1 – Analyse

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2– Portugal-GP Wiederholung