Vitaly Petrov bestürzt: Vater in Russland erschossen

​Der frühere Formel-1-Fahrer Vitaly Petrov hat seinen Posten als FIA-Rennkommissar in Portugal überstürzt verlassen: Sein Vater Alexander Petrov ist in Westrussland erschossen worden.

Der frühere Grand-Prix-Pilot Vitaly Petrov (36) arbeitete im Rahmen des Grossen Preises von Portugal erstmals als FIA-Rennkommissar. Am Samstag hat er seinen Posten zur Verfügung gestellt und ist nach Hause geflogen – die russische Nachrichtenagentur TASS hat berichtet, dass sein Vater Alexander Petrov (61) in seiner Heimatstadt Wyborg in Westrussland erschossen worden sei. Es wird behauptet, es handle sich um Mord. Petrov senior war als Geschäftsmann und Stadtrat in Wyborg (nahe der finnischen Grenze) eine bekannte und umstrittene Person. Die genauen Umstände der Tat sind zu diesem Zeitpunkt unklar.

Petrov bildete zusammen mit Tim Mayer (USA), Felix Holter (Deutschland) und Paulo Magalhães (Portugal) das Rennpolizei-Quartett. Er ist durch den Portugiesen Bruno Correia ersetzt worden, Rennfahrer und Safety-Car-Pilot in der Formel E und in der Tourenwagen-WM. Correia lebt im nahen Portimão.

FIA-Rennchef Michael Masi: «Wir sprechen Vitaly und seiner Familie unser Beileid aus. Und wir sind Bruno dankbar, dass er so kurzfristig einspringen kann.»

Der 36jährige Petrov aus Wyborg war der erste Russe, der in der Formel 1 einen Stammplatz erhielt: Er fuhr 2010 und 2011 für Renault sowie 2012 für Caterham insgesamt 57 WM-Läufe – mit einem dritten Rang in Australien 2011 als Highlight.

Petrov spielte eine entscheidende Rolle beim WM-Finale von Abu Dhabi 2010, denn er war es, der auf dem Yas Marina Circuit Fernando Alonso erbitterten Widerstand bot. Der damalige Ferrari-Star aus Spanien verlor wertvolle Sekunden, das war einer der Gründe, wieso er am Schluss gegen Sebastian Vettel den Kürzeren zog. Am Ferrari-Kommandostand wurde überdies der Fehler gemacht, das Rennen von Alonso auf Mark Webber auszurichten und nicht auf Vettel.





Qualifying Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,652 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,102 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,252

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,438

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,571

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,785

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,868

8. Lando Norris (GB), McLaren, +0,873

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,151

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault keine Zeit

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,962

12. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,974

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,076

14. George Russell (GB), Williams, +1,136

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,267

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,549

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,671

18. Romain Grosjean (F), Haas, +1,712

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,125





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0