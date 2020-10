Formel 1: RTL hält stabile Quote bei Ebel-Abschied

Beim zwölften Saisonrennen und dem Abschied von RTL-Legende Kai Ebel kann der Sender die 4-Millionen-Marke halten. Auch Sky bleibt auf gewohntem Niveau.

Die ersten Runden des Portugal-GP, sie waren wild. Leider konnte das zwölfte Saisonrennen das Niveau der Carlos-Sainz-Führung oder der Kimi-Räikkönen-Raketenrunde nicht halten. Am Ende war mal wieder Lewis Hamilton der unangefochtene Sieger – der Rekord für die meisten Siege in der Formel 1 gehört ihm nach seinem 92. Sieg nun alleine.

RTL verabschiedete derweil Kai Ebel, der als Reporter zum wohl letzten Mal von der Rennstrecke berichtet hat, da der Kölner Privatsender wegen der Coronavirus-Pandemie die Sendungen nur noch aus Köln produzieren will.

In Portugal erreichte RTL stabile Quoten: 4,02 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag das Rennen, was einen sehr guten Marktanteil von 24,4 Prozent bedeutete.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 980.000 Zuschauern und ein Marktanteil von 21 Prozent.

Pay-TV-Sender Sky, der ab 2021 die exklusiven Übertragungsrecht hat, kam auf 480.000 Zuschauer, ein Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe.

Die Quoten 2020 in der Übersicht:

Österreich I:

4,48 Millionen RTL/607.000 Sky



Österreich II:

3,52 Millionen RTL/580.000 Sky



Ungarn:

4,49 Millionen RTL/580.000 Sky



Großbritannien I:

4,28 Millionen RTL/530.000 Sky



Großbritannien I:

4,17 Millionen RTL/530.000 Sky



Spanien:

3,91 Millionen RTL/460.000 Sky



Belgien:

4,06 Millionen RTL/500.000 Sky



Italien:

4,06 Millionen RTL/480.000 Sky



Italien II:

3,94 Millionen RTL/430.000 Sky



Russland:

3,47 Millionen RTL/500.000 Sky



Deutschland:

4,10 Millionen RTL/490.000 Sky



Portugal:

4,02 Millionen RTL/480.000 Sky

Die Quoten 2019 in der Übersicht:

Australien

1,63 Millionen RTL/370.000 Sky



Bahrain

4,82 Millionen RTL/430.000 Sky



China

3,06 Millionen RTL/460.000 Sky



Aserbaidschan

4,33 Millionen RTL/420.000 Sky



Spanien

3,68 Millionen RTL/330.000 Sky



Monaco

4,25 Millionen RTL/410.000 Sky



Kanada

4,08 Millionen RTL/460.000 Sky



Frankreich

3,41 Millionen RTL/350.000 Sky



Österreich

4,36 Millionen RTL/480.000 Sky



Großbritannien

4,61 Millionen RTL/370.000 Sky



Deutschland

5,37 Millionen RTL/430.000 Sky



Ungarn

4,17 Millionen RTL/470.000 Sky



Belgien

4,53 Millionen RTL/550.000 Sky



Italien

5,26 Millionen RTL/450.000 Sky



Singapur

3,96 Millionen RTL/440.000 Sky



Russland

4,39 Millionen RTL/490.000 Sky



Japan

2,03 Millionen RTL/260.000 Sky



Mexiko

4,71 Millionen RTL/640.000 Sky



USA

3,23 Millionen RTL/340.000 Sky



Brasilien

5,01 Millionen RTL/560.000 Sky



Abu Dhabi

3,26 Millionen RTL/330.000 Sky