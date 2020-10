Charles Leclerc (4.): «Der beste Ferrari von 2020»

​Mit seinem vierten Platz in Portugal hat sich Charles Leclerc im WM-Zwischenklassement auf Rang 5 vorgeschoben – bärenstarke Vorstellung des Monegassen, der sich freut: «Das ist der beste Ferrari von 2020.»

Wie gut ist Ferrari derzeit? Wahrscheinlich nicht so gut, wie Charles Leclerc den roten Renner aussehen lässt; und wahrscheinlich nicht so schlecht, wie die Ergebnisse von Sebastian Vettel weismachen wollen.

Der junge Monegasse Leclerc sprudelte nach seinem eindrucksvollen vierten Platz: «Das ist der beste Ferrari von 2020. Auf dem Nürburgring konnten wir ja ebenfalls vom vierten Rang losfahren, aber im Rennen ging der Speed irgendwie verloren, und mehr als Rang 7 war nicht drin. Hier also wieder Startplatz 4, aber dieses Mal konnte ich im Grand Prix meinen Platz halten.»

«Beim Start war ich sehr geduldig und vorsichtig, ich wollte nichts Dummes riskieren. Vielleicht war ich sogar ein wenig zu behutsam.» Tatsächlich lag Leclerc zu Beginn nur auf dem achten Platz, dann aber rückte er Rang um Rang nach vorne. «Aber mehr als Vierter war heute nicht drin – Max Verstappen vor mir hätte ich nicht erwischen können.»

«Das ist ein ganz positives Rennen für die ganze Ferrari-Mannschaft, denn endlich konnte ich auch im Grand Prix volles Vertrauen ins Auto haben. Also ganz anders als auf dem Nürburgring.»



«Dieses Ergebnis zeigt, dass wir in die korrekte Richtung arbeiten. Natürlich ist uns klar, dass die Tifosi eine weitere Steigerung sehen wollen, aber wir machen einen Schritt nach dem anderen. So darf es weitergehen.»



In der WM-Zwischenwertung hat sich Ferrari mit dem vierten Rang von Leclerc plus Platz 10 von Sebastian Vettel ein wenig Luft gegen AlphaTauri verschafft und den Vorsprung von der einen Scuderia zur anderen auf 16 Punkte ausgebaut.





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0