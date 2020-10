Mick Schumacher in F1: Entscheidung vor F2-Finale

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sprach in Imola über den Nachwuchs der Scuderia, zu dem auch Mick Schumacher gehört. Welcher Pilot in die Formel 1 aufsteigen darf, soll bald entschieden werden, wie er verriet.

Im GP-Zirkus kämpft Ferrari derzeit mit einigen Sorgen, da wäre einerseits der Formunterschied zwischen den beiden Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc, aber auch der vergleichsweise schwache Motor aus Maranello, beides bereitet den Entscheidungsträgern im ältesten Rennstall der Welt Kopfzerbrechen.

Mit Blick auf die Junioren hat die Scuderia allerdings ein Luxus-Problem, denn mit Mick Schumacher, Callum Ilott und Robert Shwartzman hat die Scuderia gleich drei Talente, die bereit für den Formel-1-Aufstieg sind. Der Sohn des Rekord-Weltmeisters Michael Schumacher führt die Meisterschaft im vielgerühmten Vorzimmer der Königsklasse zwei Rennwochenenden vor dem Saisonende vor Ilott an. Shwartzman liegt nach zwei punktlosen Runden in Mugello und Sotschi auf dem fünften Tabellenrang.

Ein Formel-1-Cockpit wird es wohl nur für einen der Dreien geben, wie Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in Imola bestätigte. «Es wird nicht für alle einen Platz geben, auch wenn sich alle derzeit sehr gut schlagen. Sie alle fokussieren sich ganz aufs nächste Kräftemessen und die Formel-2-Saison, die sie beenden müssen. Das ist auch mit Blick auf die Einsätze in Abu Dhabi beim Junioren-Test und im ersten freien Training wichtig.»

«Wir werden unsere Entscheidung wohl aufgrund der bisherigen Leistungen und Auftritte fällen. Dabei wird es eine Rolle spielen, wie sie ihr Potenzial genutzt und sich entwickelt haben», schilderte der Ingenieur. «Einer davon wird wohl im nächsten Jahr in der Formel 1 ein Cockpit bekommen, für die anderen werden wir unterschiedliche Möglichkeiten finden müssen. Es liegt an uns, das so zu organisieren, dass alle eine Chance haben.»

Bis zum Saisonende der Formel 2, das am Wochenende des 6. Dezember in Bahrain über die Bühne geht, wolle man aber nicht warten, offenbarte Binotto: «Ich denke nicht, dass wir das letzte Formel-2-Rennen oder die Testeinsätze in Abu Dhabi abwarten werden, bevor wir eine Wahl treffen. Ich glaube, die Entscheidung werden wir wohl in den nächsten Wochen fällen.»

Formel-2-Hauptrennen in Sotschi

1. Mick Schumacher (D), Prema Racing, 55:02,871

2. Yuki Tsunoda (J), Carlin, 1:48,688, +6,358

3. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,482

4. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +9,507

5. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +15,225

6. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +22,183

7. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +23,129

8. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +25,392

9. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +26,940

10. Dan Ticktum (GB), DAMS, +29,525

11. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +35,582

12. Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, +37,535

13. Marino Sato (J), Trident, +46,326

14. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +48,045

15. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +52,107

16. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +67,006

17. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +68,704

18. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +79,307

Out

Roy Nissany (IL), Trident, Unfallschäden

Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, Unfallschäden

Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, Unfall

Juri Vips (EST), DAMS, Unfall, Motor abgestorben

Formel-2-Sprintrennen in Sotschi

1. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, 10:01,184

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,818

3. Mick Schumacher (D), +4,816

4. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +6,459

5. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +7,670

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +8,282

7. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,141

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +9,769

9. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +10,506

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +11,244

11. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +11,988

12. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +12,438

13. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +13,536

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +14,053

15. Marino Sato (J), Trident, +14,611

16. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +15,032

17. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +15,717

18. Juri Vips (EST), DAMS, +17,100

19. Roy Nissany (IL), Trident, +17,757

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +38,002

Out

Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, Kollision mit Semaia

Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, Kollision mit Hughes

Stand nach 20 von 24 Rennen

1. Schumacher 191

2. Ilott 169

3. Tsunoda 147

4. Lundgaard 145

5. Shwartzman 140

6. Mazepin 140

7. Delétraz 124

8. Zhou 119,5

9. Ghiotto 104

10. Drugovich 79

11. Ticktum 78,5

12. Aitken 47

13. Nobuharu Matsushita (J) 42

14. Armstrong 38

15. Daruvala 36

16. Vips 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael (RI) 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0