Brundle: «Natürlich ist Hamilton 2021 noch dabei»

Während sich Ralf Schumacher den Rücktritt von Lewis Hamilton nach diesem Jahr vorstellen kann, ist sich GP-Veteran Martin Brundle sicher: Der Mercedes-Star wird auch 2021 in der Formel-1-Startaufstellung stehen.

Die jüngsten Aussagen von Lewis Hamilton zu seiner GP-Zukunft haben einige Spekulationen über einen möglichen Rücktritt des sechsfachen Weltmeisters nach dem siebten Titelgewinn nach sich gezogen. In Imola erklärte der Brite auf eine Frage zur Zukunft von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, dessen Vertrag auch ausläuft: «Ich weiss noch nicht einmal, ob ich nächstes Jahr hier bin, also mache ich mir um so etwas derzeit keine Sorgen.»

Nicht viele nehmen Hamilton beim Wort, schliesslich beteuerte der Brite bereits mehrfach, dass er noch nicht fertig und sein Erfolgshunger so gross wie eh und je sei. Ralf Schumacher kann sich hingegen vorstellen, dass der erfolgreichste GP-Star der letzten Jahre der Königsklasse den Rücken kehren wird. Bei der deutschen Sky gab der frühere Formel-1-Fahrer zu bedenken: «Das ist jetzt inzwischen der siebte Titel, den er einfährt, das geht nicht spurlos an einem vorbei.»

«Das ist seit Jahren viel Reiserei, viel Energie, viel Verzicht – und das zehrt natürlich an den Kräften»,fügte der Deutsche an, der gleichzeitig einräumte, dass Hamilton den Formel-1-Abschied durchaus als Mittel bei den Vertragsverhandlungen einsetzen könnte.

GP-Veteran und Sky Sports F1-Experte Martin Brundle ist sich hingegen sicher, dass Hamilton nur blufft. In seiner Analyse zum Imola-Wochenende erklärt er: «Hamilton neckt und quält weiterhin mit Kommentaren wie 'Es ist nicht sicher, dass ich nächstes Jahr in der Startaufstellung sehen werde', obwohl er es natürlich sein wird.»

Hamilton kann schon beim nächsten Formel-1-Rennen in Istanbul die siebte Titelkrone gewinnen und somit mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichziehen. Dessen Rekord von 91 GP-Siegen hat er bereits übertrumpft, in Imola feierte er seinen 93. GP-Triumph.

Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0