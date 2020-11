Felipe Massa: «Verstappen ist bereit für den Titel»

Max Verstappen gehört seit seinem Formel-1-Einstieg zu den grössten Talenten im Feld der Königsklasse. Der Red Bull Racing-Star ist bereit für den WM-Titelgewinn, ist sich Felipe Massa sicher.

Seit 2015 ist Max Verstappen auf der grossen Formel-1-Bühne unterwegs, seit 2016 gehört er zu den GP-Siegern im Feld. Bereits seinen ersten GP-Einsatz mit Red Bull Racing in Barcelona krönte er in jener Saison mit dem ersten Platz. Es dauerte zwar mehr als ein Jahr, bis der zweite seiner bisherigen neun GP-Triumphe folgte – er gewann 2017 in Malaysia und 28 Tage später auch in Mexiko – wurde er schon früh als künftiger Weltmeister gepriesen.

Zu Recht, wie GP-Veteran Felipe Massa betont. Der Brasilianer, der in 15 Formel-1-Jahren elf GP-Siege eroberte, ist sich sicher, dass Verstappen bereit für den Gesamtsieg in der Fahrer-Wertung ist, wie er bei den Kollegen der Ziggo-Sport-Talkshow «Formule 1 Café» betont: «Zuallererst muss man sagen, dass Max ein ganz besonderes Talent ist.»

«Er ist sicherlich ein künftiger Formel-1-Champion, daran hege ich nicht den geringsten Zweifel», stellt der 39-Jährige klar. «Es ist nur jammerschade, dass er bisher nicht das Auto hatte, um den Titel zu gewinnen.»

«Es würde ihm helfen, wenn er zwei Zehntel mehr finden könnte. Hoffentlich gelingt ihm das sehr bald, das wäre für alle Fans auf dieser Welt wünschenswert, denn er hat alles, er ist ein unglaubliches Talent», schwärmt Massa, der den Titelgewinn 2008 nur knapp verpasste – damals hatte Lewis Hamilton, am Ende einen Punkt mehr auf dem Konto, obwohl Massa mit sechs Saison-Siegen einmal mehr triumphierte als der damalige McLaren-Pilot.

«Wir müssen aber auch ehrlich sagen, dass er zu Beginn seiner Karriere zwar sehr schnell war, er erlaubte sich allerdings auch einige Fehler. Er hat dadurch viele Chancen verstreichen lassen», erinnert sich der Rennfahrer aus São Paulo. «Das ist aber normal, wenn du jung bist. Diese Fehler sieht man heute nicht mehr, er ist bereit, den Titel zu holen.»

Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0