Türkei-GP im Fernsehen: Vorsicht, anderer Zeitplan!

Von 2005 bis 2011 fand auf dem Istanbul Park Circuit der Grosse Preis der Türkei statt. Nun kehrt die Königsklasse auf die anspruchsvolle Strecke zurück. Wir sagen, wann die ganze Action passiert.

Die Fahrer haben sich immer auf den Grossen Preis der Türkei gefreut. Die von Hermann Tilke entworfene Bahn ist technisch anspruchsvoll, vor allem die Dreifach-Linkskurve 8 hat es in sich. In der Türkei fanden von 2005 bis 2011 sieben WM-Läufe statt. Aber die Formel 1 in der Türkei wurde zum Prachtbeispiel einer verpassten Chance. Leider war die Strecke zu weit von der Stadt Istanbul entfernt. Und den meisten Türken schien es völlig schnuppe zu sein, dass in ihrem Land ein Autorennen stattfindet. Nach 2011 war Schluss.

2020 jedoch muss Formel-1-CEO Chase Carey vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nach jedem Strohhalm greifen, um ein WM-Programm auf die Beine stellen zu können, von mindestens 15 Rennen Umfang, denn nur dann fliessen in vollem Umfang die Gelder für die Übertragungsrechte. Und so kehrt die Formel 1 notgedrungen in die Türkei zurück.

Kimi Räikkönen gewann die GP-Premiere 2005 mit McLaren-Mercedes, danach triumphierte drei Mal in Folge Felipe Massa im Ferrari (2006, 2007 und 2008). 2009 hatte Jenson Button im BrawnGP-Mercedes die Nase vorn. Anschlissend schlug die Stunde der Weltmeister: Lewis Hamilton siegte 2010 (mit McLaren-Mercedes), Sebastian Vettel 2011 (mit Red Bull Racing-Renault).



Aus dem Istanbul-Startfeld von 2011 sind nur noch vier Fahrer übrig, die auch 2020 an den Start gehen wollen: Hamilton, Vettel, Räikkönen, dazu Sergio Pérez.



Deutschland, Österreich und die Schweiz haben zwei Stunden Zeitverschiebung zum Grossraum Istanbul, zudem wird in Istabul früh gefahren – Vorsicht also bei den folgenden Sendezeiten, die von den üblichen etwas abweichen!





Türkei-GP im Fernsehen

Freitag, 13. November 2020

8.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

9.00–10.30: 1. Freies Training

11.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs Wiederholung

12.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

12.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

12.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

13.00–14.30: 2. Freies Training

14.45: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

16.15: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 14. November

6.55: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.25: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

9.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

10.00–11.00: 3. Freies Training

11.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

12.00: RTL – Freies Training Highlights

12.45: ORF 1 – F1-News

12.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

12.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

12.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

12.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.00–14.00: Qualifying

14.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

15.00: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

16.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 15. November

6.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

7.30: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

8.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

10.00: RTL – Countdown zum Rennen

10.00: ORF 1 – F1-News

10.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

10.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

10.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

11.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

11.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

11.10: Rennstart (Distanz: 58 Runden)

12.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

12.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

13.00: ORF 1 – Analyse

13.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

14.00: Sky Sport 1 – Türkei-GP Wiederholung

16.30: Sky Sport 2 – Türkei-GP Wiederholung





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0