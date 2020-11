Romain Grosjean: Nur George Russell meldete sich

Als vergangenen Monat klar wurde, dass Romain Grosjean sein Haas-Cockpit räumen muss, meldete sich nur ein Gegner mit einer Textnachricht: George Russell war der erste und einzige GP-Kollege, der so reagierte.

Fairerweise muss man sagen, dass es auch von anderen Formel-1-Kollegen von Romain Grosjean aufmunternde Worte gab, als klar wurde, dass der Routinier sein Haas-Cockpit nach dieser Saison räumen muss. So erklärte etwa Sebastian Vettel, der seinen Platz bei Ferrari an Carlos Sainz abgeben muss, im Gegensatz zum Haas-Piloten aber einen Vertrag mit Aston Martin für die Saison 2021 unterschrieben hat: «Ich weiss nicht, was seine Pläne sind, aber es wäre schade, wenn er die Formel 1 verlässt.»

«Romain hatte nie die besten Autos in seiner Karriere und er hätte sehr viel mehr zeigen können. Denn er hat sehr viel Talent und er war einer der grossen Hoffnungsträger, als er in die Formel 1 aufstieg», erklärte der vierfache Champion vor laufender Kamera, als er zum wahrscheinlichen Ende von Grosjeans GP-Karriere befragt wurde.

Auch andere Fahrer sprachen sich für einen Verbleib des Genfers aus, doch nur einer der 19 GP-Gegner von Grosjean meldete sich nach der Bestätigung seines Abgangs mit einer aufmunternden Textnachricht bei ihm, wie der 34-Jährige verriet. Es war Williams-Talent George Russell, der sich auf WhatsApp meldete.

«Ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit George und als bestätigt wurde, dass ich nächste Saison nicht mehr beim Haas-Team sein werde, war er der erste und einzige Fahrer des Formel-1-Feldes, der mir eine WhatsApp-Message geschickt hat. Das zeigt wirklich, was für ein feiner Kerl George ist.»

Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0