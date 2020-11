Pirelli: Positiver Covid-19-Test von Mario Isola

Nun hat es auch Mario Isola erwischt: Wie Pirelli bestätigt, wurde der Rennleiter des F1-Alleinausrüsters am Rennsonntag in der Türkei positiv auf Covid-19 getestet. Der Italiener befindet sich in Isolation.

Wenn Mario Isola nicht an den Formel-1-Rennstrecken dieser Welt weilt, hilft er zuhause in Italien aktiv an vorderster Front mit im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Der Mailänder fährt nach Dienstschluss fürs «Croce Viola Milano» eine Ambulanz. Der Mailänder arbeitet schon seit vielen Jahren als Freiwilliger, wie er bereits im April offenbarte.

Doch nun hat es den Italiener selbst erwischt, er wurde am Rennsonntag in der Türkei im Rahmen des regulären Corona-Tests positiv auf Covid-19 getestet, wie der Reifenausrüster bestätigt. Isola zeigt keine Symptome, befindet sich aber seit dem Testergebnis dem Protokoll entsprechend in Isolation. «Er wird sich an die lokalen medizinischen Richtlinien halten», heisst es in der entsprechenden Mitteilung.

Alle Mitarbeiter, die in engem Kontakt mit dem 51-Jährigen standen, wurden erneut getestet, dabei ergaben sich keine weiteren positiven Fälle. Nach Einhaltung der strengen Sicherheitsprotokolle soll er nach Italien zurückkehren.

Isola ist nicht der einzige prominente Fahrerlager-Dauergast, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Auch Williams-Teamchef Simon Roberts wurde kurz vor ihm positiv auf Covid-19 getestet. Von den Fahrern waren bisher die beiden Racing-Point-Piloten Sergio Pérez und Lance Stroll betroffen.

Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0