Toto Wolff & Ola Källenius: Stolz auf Lewis Hamilton

Toto Wolff sagt über Lewis Hamilton: «Er setzt immer neue Bestmarken in unserem Sport»

Das ganze Fahrerlager gratulierte Lewis Hamilton nach seiner Glanzfahrt in Istanbul, die ihm den 94. GP-Sieg und den siebten WM-Titel eingebracht hat. Auch aus den eigenen Reihen gibt es viele Glückwünsche.

Zur Feier des historischen Tages liess es sich Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff nicht nehmen, zusammen mit Istanbul-Sieger Lewis Hamilton aufs Podest zu steigen. Denn der 94. GP-Sieg des Briten bedeutete auch den siebten Fahrer-WM-Titelgewinn – womit Hamilton den Rekord von Michael Schumacher erreicht hat.

Wolff sagte zum Auftritt des Ausnahmekönners im Istanbul Park: «Das war eine beeindruckende Leistung.» Und er fügte an: «Dies war ein ganz besonderes Jahr, weil es für alle auf der Welt sehr schwierig war. Ich hoffe, dass wir den Zuschauern etwas Freude und Unterhaltung bringen konnten. Nach so einem Rennen ganz oben zu stehen, ist ein unglaubliches Gefühl.»

Der Wiener schwärmte: «Herzlichen Glückwunsch, Lewis! Er hat fantastische Arbeit abgeliefert und setzt immer neue Bestmarken in unserem Sport.» Ausserdem verriet er: «Jetzt fliegen wir zusammen nach Hause und müssen sehen, wie wir seinen Erfolg feiern können, aber ich bin mir sicher, dass wir einen Weg finden werden!»

Gratulationen gab es auch von höchster Stelle: Ola Källenius, Vorstands-Vorsitzender der Daimler AG und Mercedes-Benz AG erklärte: «Herzlichen Glückwunsch an Lewis zu seinem siebten WM-Titel – was für eine überragende Leistung! Lewis ist seit über 20 Jahren Teil unserer Mercedes-Familie. Er ist einst als junges Kart-Talent zu uns gestossen. Heute ist er einer der besten Fahrer aller Zeiten. Lewis verbessert sich stetig weiter, selbst wenn es manchmal so wirkt, als gäbe es nicht mehr viel zu perfektionieren. Ich bin gespannt zu sehen, wohin seine Reise noch führen wird.»

Einen starken Eindruck hinterliess Hamilton nicht nur mit seiner Arbeit auf der Strecke. Auch die Bemühungen des siebenfachen Weltmeisters, für mehr Vielfalt und Chancengleichheit im Sport zu sorgen, begeistern den Schweden. «Er setzt sich leidenschaftlich für mehr Vielfalt und Inklusion ein und hat konkrete Schritte unternommen, um dieses wichtige Thema voranzutreiben. Als Team und als Unternehmen stehen wir ihm dabei voller Überzeugung zur Seite», stellt Källenius klar, und wendet sich mit einigen Worten direkt an den Mann des Tages: «Wir sind stolz darauf, Dich zu unserer Familie zählen zu dürfen, Lewis. Danke für sieben Weltmeisterschaften 'powered by Mercedes'!»

Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0