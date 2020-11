Vettel und das Ferrari-Geschenk, an dem er hängt

Auch wenn die Beziehung am Jahresende offiziell ein Ende nimmt, wird Sebastian Vettel ein Ferrari-Fan bleiben. Außerdem verrät er, an welchem Geschenk er besonders hängt.

Das letzte Jahr der Beziehung zwischen Sebastian Vettel und Ferrari ist kein einfaches, auch wenn es beim Türkei-GP mit einem dritten Platz mal wieder ein Erfolgserlebnis für den Deutschen gab. Doch über allem stehen die unschöne Art der Trennung und die sportlichen Schwierigkeiten.

Ändern wird das bei Vettel aber nichts, wie er betont. «Ich war schon als Kind Ferrari-Fan, ich bin es heute, und ich werde es auch in Zukunft bleiben», sagte Vettel im Interview mit dem Corriere dello Sport: «Auch wenn wir dann Rivalen sind.»

Warum? Dafür sorgen die Erinnerungen an die Zeit vor seiner Karriere. «Michael Schumacher bleibt die größte Inspiration meines Lebens, und ihn habe ich immer in Rot gesehen», so Vettel.

Sechs Saisons hat Vettel in Maranello verbracht, und natürlich bleibe da Positives, «wie das erste Jahr 2015. Bei meinem Debüt stand ich auf dem Podium, das zweite Rennen habe ich gewonnen. Es gehören Höhen und Tiefen zur Bilanz», sagte Vettel. Der 33-Jährige gewann auf Ferrari 14 Grands Prix, nur Niki Lauda (15) und Michael Schumacher (72) siegten in Rot häufiger.

Hinzu kommen «tolle Menschen und wahre Freunde» , die er getroffen habe. Besonders hänge er an einer Vespa mit der Aufschrift «Vettel 5», die er 2015 von den Mechanikern als Willkommensgeschenk erhalten hatte, verriet er.

Nach dem feststehenden Aus bei Ferrari sei das Karriere-Ende eine ernsthafte Option gewesen, «ich denke aber, dass ich der Formel 1 noch etwas geben kann», sagte er: «Und deshalb habe ich das Angebot von Aston Martin angenommen.» Viele Jahre wird Vettel aber nicht mehr in der Königsklasse verbringen: «Ich sehe mich nicht als 40 Jahre alten Piloten wie Kimi Räikkönen.»

Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0