Ferrari-Junior Mick Schumacher: «Gut vorbereitet»

​Noch vier Rennen sind zu fahren in der Formel-2-Meisterschaft 2020, Mick Schumacher besitzt als Tabellenführer 22 Punkte Vorsprung auf Callum Ilott. Der 21-Jährige: «Ich fühle mich gut vorbereitet.»

Mick Schumacher hat ausgezeichnete Chancen, nach dem Formel-3-Titel 2018 nun auch den Meisterschaftssieg in der Formel 2 zu erobern: Vor den letzten vier Rennen, alle in Bahrain, besitzt der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher 22 Punkte Vorsprung auf den Engländer Callum Ilott, auch er wie Mick ein Pilot aus der Fahrer-Akademie von Ferrari.

Im Rahmen des RTL Spendenmarathons (15,7 Millionen Euro für den Guten Zweck) sagte Mick meinem Kollegen Kai Ebel: «Ich ging in Sotschi mit einem sehr guten Gefühl in die fast zwei Monate lange Pause vor den letzten Rennen. Doch ich bin froh, geht es in Bahrain bald los, und ich fühle mich für meine Aufgabe bereit.»

«Ich hätte nicht nein dazu gesagt, wenn es nach Russland gleich weitergegangen wäre. Aber diese Pause ist für alle gleich: Keiner von uns konnte einen Formel-2-Rennwagen fahren in dieser Zeitspanne seit dem 27. September. Ich habe intensiv mit meinem Prema-Rennstall zusammengearbeitet und bin für Bahrain prima vorbereitet.»

«In Bahrain lief es 2019 ganz gut, ich fuhr damals mein erstes Formel-2-Rennen dort, wurde Achter, konnte also zum Sprint von der Pole-Position starten. Den Platz konnte ich nicht halten, weil ich in Sachen Reifen-Management Lehrgeld zahlen musste. Mit den neuen 18-Zoll-Rädern, die wir seit 2020 verwenden, ist es einfacher, die Walzen am Leben zu erhalten.»

An den Sonntagen des 29. November und 6. Dezember präsentieren RTL und TVNOW eine Dokumentation über den kommenden GP-Piloten Mick Schumacher. RTL zeigt den Dokumentarfilm «Mick Schumacher» in zwei Teilen am 29. November (am Tag des Grossen Preises von Bahrain) ab 13.15 Uhr und am 6. Dezember (vor dem Grossen Preis von Sakhir, ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit) ab 16.15 Uhr – jeweils im Countdown zur Formel 1-Rennübertragung. Ab 29. November ist der zweistündige Film beim Streamingservice TVNOW auch in Gänze zu sehen.





Formel-2-Sprintrennen in Sotschi

1. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, 10:01,184

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,818

3. Mick Schumacher (D), +4,816

4. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +6,459

5. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +7,670

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +8,282

7. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,141

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +9,769

9. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +10,506

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +11,244

11. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +11,988

12. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +12,438

13. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +13,536

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +14,053

15. Marino Sato (J), Trident, +14,611

16. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +15,032

17. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +15,717

18. Juri Vips (EST), DAMS, +17,100

19. Roy Nissany (IL), Trident, +17,757

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +38,002

Out

Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, Kollision mit Semaia

Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, Kollision mit Hughes





Stand nach 20 von 24 Rennen

1. Schumacher 191

2. Ilott 169

3. Tsunoda 147

4. Lundgaard 145

5. Shwartzman 140

6. Mazepin 140

7. Delétraz 124

8. Zhou 119,5

9. Ghiotto 104

10. Drugovich 79

11. Ticktum 78,5

12. Aitken 47

13. Nobuharu Matsushita (J) 42

14. Armstrong 38

15. Daruvala 36

16. Vips 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael (RI) 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0