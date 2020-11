Mika Häkkinen: «Bottas schlägt in Bahrain zurück»

GP-Veteran Mika Häkkinen wirft einen Blick auf die Leistung seiner Landsleute im Türkei-GP und bewertet die Auftritte von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und Alfa-Romeo-Urgestein Kimi Räikkönen.

So erfolgreich, wie das jüngste Formel-1-Kräftemessen in Istanbul für Lewis Hamilton verlief, so frustrierend war der viertletzte Grand Prix des Jahres für seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Der 31-jährige Finne fuhr vom neunten Startplatz los und drehte sich schon in der ersten Kurve, acht Kehren später geriet er auch noch mit einem Renault zusammen, wodurch er seinen Renner beschädigte.

Die ohnehin schon anspruchsvolle Fahrt auf der aalglatten Strecke bei kniffligen Bedingungen gestaltete sich dadurch noch schwieriger, und am Ende kämpfte sich Bottas als auf dem punktlosen 14. Rang über die Ziellinie. Hinter ihm kam sein Landsmann Kimi Räikkönen ins Ziel, der vor dem Mercedes-Fahrer auf Position 8 ins Rennen hatte starten dürfen.

Landsmann Mika Häkkinen schreibt in seiner Unibet-Kolumne über das finnische Duo: «Es war ein harter Tag für Kimi und Valtteri. Kimi hatte Tags zuvor einen wirklich guten Job gemacht, und sich im Alfa Romeo den achten Startplatz gesichert, während Valtteri von Startplatz 9 sicherlich auf eine starke Performance gehofft hatte, die er, wie wir wissen, durchaus liefern kann.»

«Kimi wusste, dass ihn durch seine Fahrzeug-Abstimmung ein sehr schwieriges Rennen erwarten würde, aber Valtteri erlebte einen dieser Tage, die aufzeigen, wie hart dieser Job sein kann. Zwei Dreher und ein Schaden am Frontflügel bescherten ihm ein Rennen zum Vergessen. Aber ich bin mir sicher, dass er in Bahrain zurückschlagen wird», fügt der zweifache Weltmeister an.

Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0