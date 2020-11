Bahrain-GP im Fernsehen: Kampf um Millionen

​Vor dem drittletzten Formel-1-WM-Lauf der Saison 2020, auf dem Bahrain International Circuit: Das Titelrennen ist zwar gelaufen, aber im hart umkämpften Mittelfeld geht es um 20 Millionen Dollar.

Noch drei Rennen sind zu fahren in der Corona-verkürzten Saison 2020: Zwei WM-Läufe in Bahrain (als Grosser Preis von Bahrain und Grand Prix von Sakhir, jener Wüste, in welcher sich die Rennstrecke befindet), anschliessend das WM-Finale in Abu Dhabi.

In Sachen WM-Titel ist alles gelaufen: Lewis Hamilton und Mercedes-Benz sind erneut Champions. Aber im hart umkämpften Mittelfeld geht es um Millionen. Besonders prickelnd ist das Duell im Konstrukteurs-Pokal zwischen Racing Point (nächstes Jahr Aston Martin) mit 154 Punkten, McLaren mit 154 und Renault mit 136. Es geht um Platz 3 in der Markenwertung hinter Mercedes-Benz und Red Bull Racing.

Das Preisgeldsystem der Formel 1 ist äusserst komplex und basiert neben verschiedenen Boni auf der Platzierung im Konstrukteurs-Pokal. Abhängig vom gesamten Preisgeldtopf kann der Unterschied zwischen Schlussrang 3 und 5 schnell mal 20 Millionen Dollar ausmachen.

Bei den Piloten geht es um Fragen wie: Kann Max Verstappen den zweiplatzierten Valtteri Bottas noch abfangen? Wer wird WM-Vierter – Pérez, Leclerc oder Ricciardo? Oder kann sich einer der Verfolger Sainz, Norris und Albon noch vorschieben? Sebastian Vettel will zudem seine letzte Ferrari-Saison mit Stil beenden und gewiss nicht auf WM-Rang 13.



Damit Sie von der ganzen Action aus Arabien nichts verpassen, haben wir die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.





Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 27. November

8.30 Uhr: Grosser Preis der Türkei Wiederholung

11.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30 Uhr: 1. Freies Training

13.45 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

14.50 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55 Uhr: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30 Uhr: Zweites freies Training

18.45 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

20.15 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

23.01 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 28. November

0.40 Uhr: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

2.15 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

6.25 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

7.55 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.25 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

11.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00 Uhr: Drittes freies Training

13.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Uhr: RTL – 3. Freies Training Highlights

14.45 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News, anschliessend Qualifying

14.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00 Uhr: Qualifying

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

22.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. November

3.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

6.00 Uhr: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

13.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

13.35 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

14.00 Uhr: ORF – Formel-1-News

14.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.35 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.10 Uhr: Rennen

16.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

17.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

19.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0