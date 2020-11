Toto Wolff (Mercedes-Benz): Gemischte Gefühle

​Nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Konstrukteurs-Pokal hat Mercedes-Benz mit Lewis Hamilton auch den Fahrer-WM-Titel erneut gewonnen. Aber Teamchef Toto Wolff spricht von gemischten Gefühlen.

In Sachen WM-Titel ist alles in trockenen Tüchern: Mercedes-Benz ist zum siebten Mal in Folge Sieger im Konstrukteurs-Pokal, und Lewis Hamilton hat mit einem weiteren GP-Triumph seinen siebten Fahrer-WM-Titel sichergestellt. Besser geht es nicht.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt zurück: «Beim zurückliegenden Rennen in der Türkei wurden wir Zeugen einer aussergewöhnlichen Leistung, als Lewis auf spektakuläre Art und Weise zum siebten Mal den WM-Titel gewonnen hat. Alles in allem war es ein schwieriges Wochenende für unser Team und eine grosse Herausforderung für alle. Aber Lewis hat fantastische Arbeit abgeliefert und das Rennen vom sechsten Startplatz aus gewonnen. Damit hat er seinen Platz unter den weltweit besten Athleten in der Geschichte des Sports weiter zementiert.»

«Für uns war es dennoch ein Wochenende mit gemischten Gefühlen, das für Valtteri Bottas sehr schwierig verlaufen ist. Aber wir wissen, wie stark und unverwüstlich er ist. Ich bin davon überzeugt, dass er sich in den drei noch verbleibenden Rennen gestärkt zurückmelden wird.»

«Jetzt richten wir unseren Blick auf Bahrain und die Rückkehr auf eine uns bekannte Strecke. Der Kurs stellt immer eine interessante Herausforderung dar, da sich die Streckenbedingungen und Temperaturen zwischen den Sessions stark unterscheiden. Im ersten und dritten Training herrschen bei Tag noch wärmere Temperaturen, das zweite Training, das Qualifying und das Rennen finden hingegen bei kühleren Bedingungen am Abend statt. Das erschwert die Abstimmung des Autos und stellt uns vor die Herausforderung, im richtigen Moment die richtigen Informationen zu sammeln.»



«In der Vergangenheit haben wir in Bahrain einige starke Leistungen gezeigt und die Strecke ist immer für interessante Rennen gut. Die beiden WM-Titel mögen schon vergeben sein, aber wir werden trotzdem unser Bestes geben und den engen Kampf um den dritten Platz in der Weltmeisterschaft mit Interesse verfolgen.»





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0