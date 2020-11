Lewis Hamilton: Weitere Schumi-Rekorde wackeln

​Lewis Hamilton hat Michael Schumacher 2020 in Sachen Podestränge und Siege überholt und punkto Titeln gleichgezogen. Drei Rekorde von Schumi kann der Brite noch 2020 erreichen oder übertreffen.

Lewis Hamilton, der Unersättliche: Der Engländer reisst in der Königsklasse des Motorsports eine Bestmarke nach der anderen nieder. In diesem Jahr hat der Mercedes-Star den grossen Michael Schumacher in Sachen Podestplatzierungen überholt und auch in der Tabelle mit den meisten GP-Siegen. In der Türkei hat der Engländer mit Schumi gleichgezogen – sieben Mal Weltmeister.

Der 35jährige Hamilton stand beim Grossen Preis der Türkei zum 163. Mal auf einem Formel-1-Siegerpodest. Er hat Schumacher längst hinter sich gelassen, der das 155 Mal schaffte. Mit seinem zehnten Saisonsieg hat Hamilton den Rekord an GP-Siegen auf 94 geschraubt und damit den jahrelang als uneinholbar scheinenden Rekord von Michael Schumacher ausradiert, mit 91 Siegen.

Sieg Nummer 10 heisst auch: Lewis kann den Formel-1-Rekord von 13 Siegen pro Saison erreichen, denn wir haben noch drei Rennen zu fahren (zwei Mal Bahrain, ein Mal Abu Dhabi). Der Rekord steht bei 13 Saisonerfolgen, was Schumi 2004 gelang und Sebastian Vettel 2013.

Das Bemerkenswerte bei Hamilton: Gelänge es ihm wirklich, auf 13 Saisonsiege zu kommen, hätte das einen höheren Stellenwert. Denn in der Corona-verkürzten Saison 2020 haben wir nur 17 WM-Läufe, 2004 waren es 18, 2013 waren es 19.



Hamilton hat in der Türkei zum 73. Mal für Mercedes-Benz gewonnen, auch dies ein neuer Rekord. Michael Schumacher kam mit Ferrari auf 72 Volltreffer.



Schumi stand für Ferrari 116 Mal auf dem Podest. Hamilton kommt in Diensten von Mercedes inzwischen auf 114 – auch dieser Rekord wackelt also.



Ein Auge sollten wir auch auf Lewis Hamilton als Führender im Grand Prix werfen: Michael Schumacher lag in der Formel 1 insgesamt 5111 Runden lang in Führung, aber Lewis Hamiltons Rückstand ist geschrumpft auf 68 Runden. Dieser Rekord könnte also beim zweiten Bahrain-GP geknackt werden.





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0