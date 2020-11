Haas gibt nicht auf: Kommt das Wunder von Bahrain?

​Der US-amerikanische Haas-Rennstall liegt drei Rennen vor Schluss der Saison auf dem zweitletzten WM-Rang. Aber Teamchef Günther Steiner gibt nicht auf: Schafft Haas mit dem Wunder von Bahrain eine Wende?

In der ganzen Saison 2020 konnten Romain Grosjean und Kevin Magnussen für Haas nur drei WM-Zähler zusammenkratzen (Magnussen Zehnter in Ungarn, Grosjean Neunter in der Eifel), das ergibt im Konstrukteurs-Pokal den zweitletzten Rang, vor dem punktelosen Williams und hinter Alfa Romeo (acht Punkte). Die Frage ist: Können die US-Amerikaner mit einem Sensationsresultat in Arabien noch einen Rang gutmachen und damit mehr am Preisgeldtopf naschen?

Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt daran. Der Südtiroler sagt nach dem Prinzip Hoffnung: «In den vergangenen Jahren hat unser Auto gar nicht übel zum Bahrain International Circuit gepasst.»

Tatsächlich eroberte Romain Grosjean in Arabien 2016 einen tollen fünften Platz, 2017 wurde er Achter. Kevin Magnussen fuhr 2018 und 2019 jeweils vom sechsten Startplatz los, 2018 wurde er im Bahrain-GP Fünfter.

Steiner weiter: «Vielleicht waren wir für die damaligen Leistungen einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich erkenne jedenfalls keine arabische Wunderlampe, die wir jeweils hervornehmen, wenn wir nach Bahrain kommen. Aber ich gebe zu – ich hätte nichts dagegen, wenn es in diesem Jahr auch so gut laufen würde.»



«Ich finde es zudem schön, dass wir noch ein paar Mal in der Nacht fahren. Solche Grands Prix haben einen ganz besonderen Reiz. Es ist für die Mannschaft angenehmer, weil es nicht mehr so warm ist, und im Flutlicht kommen diese Autos ganz anders zu Geltung.»





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0