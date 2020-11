Mattia Binotto (Ferrari): «Vettel mit mehr Vertrauen»

​Ferrari hat in der Türkei das beste Saisonergebnis erzielt – Rang 3 für Sebastian Vettel, Platz 4 für Charles Leclerc. Das ist für Teamchef Mattia Binotto so ermutigend wie die Leistungssteigerung von Sebastian Vettel.

Wie weit kann Ferrari in der verpatzten Weltmeisterschaft 2020 noch vorrücken? Die Italiener kommen nach den Rängen 3 und 4 von Sebastian Vettel und Charles Leclerc in der Türkei auf 130 Punkte, in dieser Form ist die Position von Renault (136) in Gefahr, McLaren (149) und Racing Point (154) sind in Reichweite.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat sich im Anschluss ans Rennen auf dem Istanbul Park Circuit erleichtert gezeigt. Die ganzen Verbesserungen greifen, das macht auch Mumm für 2021, wenn mit kaum veränderten Rennwagen gefahren wird.

Im Anschluss an den Türkei-GP sagte Binotto: «Wir erkennen anhand der Daten und auf der Stoppuhr, welche Fortschritte wir gemacht haben. Das Auto verhält sich konstanter und ist schneller. Das ist ein gutes Zeichen für die kommende WM. Und wir haben noch drei Rennen, also muss es möglich sein, in der laufenden Meisterschaft vorzurücken. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, die Schwächen unseres Autos zu verstehen und zu beheben.»

«Ich freue mich auch zu sehen, dass Sebastian Vettel wieder mehr Vertrauen ins Auto fassen kann. Er ist in der Türkei ein hervorragendes Rennen gefahren.»





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0