Bahrain-GP im Fernsehen: Die Wüste lebt

Charles Leclerc 2019 im ersten freien Training – in gleissender Sonne

​Seit Jahren schimpfen die Formel-1-Techniker über den merkwürdigen Zeitplan des Bahrain-GP. Aber sie finden kein Gehör. Denn die freien Trainings in Sakhir zeigen: Die Wüste lebt.

Der Trainingsplan zum Grossen Preis von Bahrain ist für die Formel-1-Rennställe seit Jahren eine Denksportaufgabe. Im ersten freien Training lernen die Fahrer wenig, weil die Verhältnisse hinten und vorne nicht dem entsprechen, was auf die Rennställe im Qualifying und im Rennen zukommt. Das erste freie Training findet lokal um 14.00 Uhr statt (bei uns 12.00 Uhr), in gleissender Sonne.

Die Wüste Sakhir lebt: Sobald die Sonne weg ist, fällt die Pistentemperatur in Bahrain markant. Das ist einer der Aspekte, wieso Bahrain für die Techniker so schwierig ist. Sie müssen bei der Fahrzeugabstimmung mit einbauen, wie sich die fallenden Asphalttemperaturen auf das Handling auswirken.

Im ersten Training zischen die Formel-1-Renner bei mehr als 30 Grad im Schatten durch die Wüste, die Pistentemperatur erreicht leicht 50 Grad oder mehr. Zu Beginn des zweiten Trainings jedoch, um 18.00 Uhr Lokalzeit (gleiche Zeit wie das Qualifying und wie der Rennstart) ist die Luft in der Regel rund fünf Grad weniger warm, die Piste hingegen kann sich um 20 Grad abkühlen.

Bahrain ist aus weiteren Gründen ein heisses Pflaster: Vier enge Kurven, die aus hohen Tempi angefahren werden, belasten die Bremsanlagen überdurchschnittlich. Der drehende Wind beeinträchtigt den ohnehin schon hohen Spritverbrauch – Gegenwind erhöht den Spritverbrauch. Der Vollgasanteil mit rund 60 Prozent entspricht Montreal, doch Wind wie hier in der Wüste gibt es in Kanada selten.



Wie sich das alles am kommenden GP-Wochenende entwickelt, können Sie anhand unserer Sendeterminliste verfolgen, online oder vor der Flimmerkiste.





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt



WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0