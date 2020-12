Abu Dhabi-GP im Fernsehen: Mutprobe in der Wüste

Wer in Abu Dhabi überholen will, muss mutig sein

In Abu Dhabi erwartet die GP-Stars eine Piste, auf der das Überholen knifflig ist. «Du musst auf dem Yas Marina Circuit ziemlich mutig sein, um einen Angriff zu starten», weiss McLaren-Talent Lando Norris.

Nur noch ein Rennwochenende müssen die GP-Stars bewältigen, bevor sie in die wohlverdiente Winterpause dürfen. «Es war eine lange und intensive Saison», fasst Formel-1-Urgestein Kimi Räikkönen zusammen, der wie immer keine grossen Überraschungen erwartet.

«Wir kennen die Strecke in Abu Dhabi sehr gut, deshalb dürfte es nicht zu viel Unerwartetes geben», sagt der Iceman, relativiert aber auch gleich: «In diesem Jahr haben wir es aber oft erlebt, dass die Rangordnung durcheinander gewirbelt wurde, deshalb kann man nie wissen, was passieren wird.»

Sein Alfa Romeo-Teamkollege Antonio Giovinazzi verweist hingegen auf die Relevanz der Startposition: «Abu Dhabi ist eine weitere Strecke, auf der das Überholen schwierig sein kann. Deshalb müssen wir aus jeder Session das Beste machen, um sicherzustellen, dass wir in der Startaufstellung so weit vorne wie nur möglich stehen werden.»

McLaren-Pilot Lando Norris stimmt ihm zu und betont: «Du musst auf dem Yas Marina Circuit ziemlich mutig sein, um einen Angriff zu starten.» Die harten Bremszonen würden die besten Gelegenheiten bieten, um an einem Gegner vorbeizuziehen, fügt der Brite an. «Es wird also entscheidend sein, in diesen Bereichen stark zu sein.»

Pirelli-Sportdirektor Mario Isola ist sich sicher: «Die Teams sind mit dem Yas Marina Circuit eng vertraut, was es ihnen ermöglichen sollte, sofort die maximale Leistung aus Auto und Reifen herauszuholen.» Und der Mailänder erklärt: «Die schnellste Runde in der zehnjährigen Geschichte der Strecke wurde im vergangenen Jahr im Qualifying gefahren. Ich bin gespannt, ob dieser Wert in diesem Jahr noch einmal unterboten wird.»

Isola verweist auch auf die Tatsache, dass die Teams und Fahrer im zweiten freien Training erneut die von vielen GP-Piloten kritisierten 2021er-Reifen testen werden. «Der Test der 2021 Reifen sollte sehr nützliche Daten liefern», ist er sich sicher. Wer den Saisonabschluss nicht verpassen will, findet hier die entsprechenden Sendezeiten.

