Lewis Hamilton nach Corona: Viele Hürden vor Comeback

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton wird nicht nur mehrere negative Corona-Tests brauchen, um am WM-Finale teilnehmen zu können – sondern auch eine Sondergenehmigung der Regierung von Abu Dhabi.

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat sich erstmals seit Tagen bei seinen Fans gemeldet: «Hallo zusammen, das war eine der härtesten Wochen seit langem. Ich habe mich auf meine Erholung konzentriert, um fit zu sein für eine Rückkehr in Abu Dhabi. Ich fühle mich gut, habe eben trainiert, und möchte mich für alle Genesungswünsche bedanken.»



Bei keinem Rennen der Corona-verkürzten Formel-1-Saison 2020 sind die Vorschriften so knallhart wie in Abu Dhabi. Dies bedeutet auch, dass sich vor einer Rückkehr von Hamilton zahlreiche Hürden aufbauen.

Der siebenfache Weltmeister befindet sich nach seinem positiven Corona-Test noch immer in Bahrain in Isolation. Er wird eine Ausnahmegenehmigung der Bahraini benötigen, um überhaupt das Land verlassen und nach Abu Dhabi reisen zu dürfen, natürlich nur mit negativem Ergebnis eines Corona-Tests.

Wie sich der Formel-1-Tross vom einen arabischen GP-Ort zum anderen bewegte, das ist einmalig in der Historie der Königsklasse. Fast der komplette Grand-Prix-Tross reiste am Montag in Charter-Maschinen von Bahrain nach Abu Dhabi, in zehn Maschinen, welche von der Fluggesellschaft Etihad zur Verfügung gestellt worden sind. Ausnahme: eine Handvoll VIP unter Fahrern und Teamchefs, die mit dem Privatjet reisen. Wer von dieser Ausnahmeregel Gebrauch machen will, muss beweisen, dass er alle Schutzvorkerungen einhält.

Die Schutzmassnahmen gegen Corona in Abu Dhabi sind knallhart: Die Rennstrecke Yas Marina Circuit und die umliegenden sieben Hotels sind abgeschottet, niemand kommt hier rein oder raus, der nicht zuvor getestet wurde. Niemand aus der Formel 1 kommt herein, der zuvor nicht eine Woche in Bahrain war. Die Ankömmlinge erreichten Abu Dhabi im Terminal 3, der nur für Formel-1-Mitarbeiter reserviert war. Und machten natürlich sofort einen weiteren Corona-Test.



Danach wurden alle fast 1300 Fachkräfte mit Bussen in ihre Hotels gebracht. Rennstrecke und Hotels bilden eine Blase, welche vom Personal bis 15. Dezember nicht mehr verlassen wird (bis nach dem Nachwuchsfahrertest auf dem Yas Marina Circuit). Nach Ankunft mussten alle auf ihr Zimmer und dort auf (einen hoffentlich guten) Bericht in Sachen Corona-Test warten.



Das Personal in obigen Hotels von Abu Dhabi begab sich vor zwei Wochen in Isolation, das gleiche gilt für die Fachkräfte an der Rennstrecke. Auch sie alle werden alle paar Tage zusätzlich auf den Virus SARS-CoV2 getestet. Die Mitarbeiter in der Strecke schlafen in der Phase des Rennwochenendes und der Testfahrten nicht in ihren eigenen Betten, sondern ebenfalls in einem darauf vorbereiteten Hotel.



Für Lewis Hamilton gilt nun: Er wird einen negativen Corona-Test in Bahrain benötigen, dazu braucht er eine Sondergenehmigung von Bahrain zur Ausreise und eine von Abu Dhabi zur Einreise. In Abu Dhabi angekommen, braucht er weitere negative Corona-Tests (bei Ankunft, vor dem Einsatz an der Strecke). Erst dann ist an eine Teilnahme am GP-Wochenende auf dem Yas Marina Circuit zu denken.



Sollte irgend etwas schiefgehen und Hamilton kann nicht fahren, dann pilotiert ein weiteres Mal George Russell den Mercedes.





Sakhir-GP, Bahrain

1. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 1:31:15,114 h

2. Esteban Ocon (F), Renault, +10,518 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +11,869

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +12,580

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +13,330

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +13,842

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +14,534

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,389

9. George Russell (GB), Mercedes, +18,556

10. Lando Norris (GB), McLaren, +19,541

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +20,527

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +22,611

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +24,111

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +26,153

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,370

16. Jack Aitken (GB), Williams, +33,674

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +36,858

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Ölleck

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Lewis Hamilton (GB) 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Aitken 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0