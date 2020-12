Max Verstappen über Leclerc: «Ist mir wirklich egal»

​Dicke Luft zwischen den beiden GP-Siegern Max Verstappen und Charles Leclerc nach dem WM-Lauf von Sakhir. Es mangelt nicht an gegenseitigen Nadelspitzen zwischen den Stars von Red Bull Racing und Ferrari.

Der Grosse Preis von Sakhir war für Max Verstappen schon in der ersten Runde vorbei. Als Charles Leclerc den WM-Lauf in der ersten Runde gewinnen wollte und in den Wagen von Sergio Pérez rutschte, musste der Niederländer nach links ausweichen, geriet ins Kiesbett und rutschte in eine Pistenbegrenzung. Für ihn war das Rennen vorbei, für Leclerc ebenfalls, Pérez konnte weitermachen und gewann am Ende sensationell.

Natürlich legte Verstappen nach dem Ausfall den Finger dorthin, wo es wehtut. Max sprach von aggressiven und rücksichtslosen Gegnern und fragte sich, ob es von Leclerc wirklich gescheit war, seinen Wagen so zu positionieren.

Bei den Kollegen von Ziggo Sport in der Sendung Peptalk meinte der neunfache GP-Sieger: «Natürlich war ich wütend. Als Bottas einen Fehler machte, wollte ich kein Risiko eingehen und bremste die folgende Kurve früh an. Auf einmal tauchte Leclerc an der Innenseite auf, er bremste sehr spät und fuhr prompt geradeaus. Und das war’s dann.»

Charles Leclerc wurde in Bahrain auf die Kritik von Verstappen angesprochen und sagte gegenüber Ziggo Sport eher schnippisch: «Das ist halt Max. Wir brauchen Typen in der Formel 1, das ist schon okay.» Zu einem früheren Zeitpunkt des Sakhir-GP-Wochenendes hatte er Verstappen für blöde Kommentare kritisiert.

Max Verstappen bleibt gleichmütig: «Ist mir wirklich egal, was er sagt. Wenn er meine Meinung nicht erfahren will, dann soll er meine Kommentare eben nicht lesen.»





Sakhir-GP, Bahrain

1. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 1:31:15,114 h

2. Esteban Ocon (F), Renault, +10,518 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +11,869

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +12,580

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +13,330

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +13,842

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +14,534

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,389

9. George Russell (GB), Mercedes, +18,556

10. Lando Norris (GB), McLaren, +19,541

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +20,527

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +22,611

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +24,111

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +26,153

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,370

16. Jack Aitken (GB), Williams, +33,674

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +36,858

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Ölleck

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Lewis Hamilton (GB) 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Aitken 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0