​Max Verstappen (3.): «Es liegt viel Arbeit vor uns»

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen drehte im ersten freien Training in Abu Dhabi die schnellste Runde, die zweite Session schloss er aber auf Platz 3 hinter dem Mercedes-duo ab. Der Niederländer macht sich nichts vor.

Max Verstappen fehlten am Ende des Trainingsfreitags auf dem Yas Marina Rundkurs mehr als sieben Zehntel auf die Bestzeit von Valtteri Bottas. Der Red Bull Racing-Pilot hatte in beiden Sessions zusammen 56 Runden gedreht, jedoch Pech mit dem Verkehr, als er am Nachmittag im entscheidenden Moment hinter dem deutlich schwerer betankten Racing-Point-Renner von Sergio Pérez feststeckte.

«Die weichen Reifen waren für mich okay, ich hatte nur Pech, weil ich auf Pérez auflief, der auf einem Longrun war», berichtete der 23-Jährige. Und er betonte: «Der Tag war ganz okay, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns, um die Lücke zu Mercedes zu verringern.» Die Weltmeister hätten einen starken Eindruck hinterlassen, gestand er daraufhin unumwunden. «Auch wenn ich keine wirklich schnell Runde auf den Softs gedreht habe.»

Keine Sorgen macht er sich wegen der vielen Rundenzeiten, die verschiedenen GP-Stars wegen des Verlassens der Piste gestrichen wurden. «Ja, mich hat es auch ein paar Mal erwischt, aber im Freitagstraining ist es immer so, dass man etwas mehr wagt, um das Limit zu finden, und dabei auch mal darüber hinaus geht. Im Qualifying wissen alle, dass es verboten ist, deshalb wird dort besser aufgepasst.»

Teamkollege Alex Albon, der in beiden Sessions Platz 4 belegte, sprach von einem Standard-Auftakt. «Aber ich war ziemlich happy und insgesamt war es ein guter Tag», fasste er zusammen. «Ich denke, wir müssen noch daran arbeiten, die weichen Reifen besser ins Arbeitsfenster zu bringen und zu halten, aber auf den Mediums fühlte es sich okay an.»

2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856

1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit